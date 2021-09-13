«Матч ТВ» включил игру Медведева и Джоковича со второго сета. Так уже было – это особенность контракта
Даниил Медведев и Новак Джокович играют в финале US Open-2021. Начало матча планировалось на 23:00 по московскому времени, но сдвинулось на 15 минут, пока теннисисты разминались.
Это второй финал US Open для Медведева. В 2019 году он проиграл Рафаэлю Надалю в пяти сетах. Для него этот матч – потенциальная история: до этого Медведев никогда не выигрывал турнир «Большого шлема», хотя дважды доходил до финалов (US Open-2019 и Australian Open-2021).
Он может стать вторым россиянином, который выиграет US Open. Первым это сделал Марат Сафин в 2000 году. У Джоковича – три победы на US Open и потенциальный мировой рекорд по победам на турнирах «Большого шлема» (сейчас – 20, как у Федерера и Надаля).
Исторический финал US Open: Джокович идет на великое достижение, Медведев – на лучший результат в карьере
Эксклюзивными правами на трансляцию матча владеет Eurosport. Он показывает все игры ATP и WTA в прямом эфире. Там трансляция началась в 22:30. «Матч ТВ» анонсировал, что покажет финал не с начала, а в 23:55.
Комментаторами стали Софья Тартакова и олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова – это ее дебют в эфире. Тартакова сказала, что полные трансляции можно смотреть на канале Eurosport и назвала его домом тенниса.
По факту – эфир на «Матч ТВ» начался еще позже. Пока Медведев выигрывал первый сет, там шла прямая трансляция матча Серии А между «Ромой» и «Сассуоло» и программа «Все на Матч» с Дмитрием Губерниевым.
Так уже было. В феврале Даниил Медведев и Аслан Карацев вышли в полуфиналы Australian Open. «Матч ТВ» транслировал обе игры в прямом эфире, но спустя полтора часа после начала. Это особенности контракта и условие Eurosport, который, например, в 2019 году отдавал полный финал US Open Первому каналу, где играл Медведев.
«Матч ТВ» включил игру Карацева, когда он проигрывал второй сет (90-я минута!). Это из-за особенностей контракта
Реакция зрителей: