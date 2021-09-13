«Матч ТВ» включил игру Медведева и Джоковича со второго сета. Так уже было – это особенность контракта

Даниил Медведев и Новак Джокович играют в финале US Open-2021. Начало матча планировалось на 23:00 по московскому времени, но сдвинулось на 15 минут, пока теннисисты разминались.

Это второй финал US Open для Медведева. В 2019 году он проиграл Рафаэлю Надалю в пяти сетах. Для него этот матч – потенциальная история: до этого Медведев никогда не выигрывал турнир «Большого шлема», хотя дважды доходил до финалов (US Open-2019 и Australian Open-2021).

Он может стать вторым россиянином, который выиграет US Open. Первым это сделал Марат Сафин в 2000 году. У Джоковича – три победы на US Open и потенциальный мировой рекорд по победам на турнирах «Большого шлема» (сейчас – 20, как у Федерера и Надаля).

Исторический финал US Open: Джокович идет на великое достижение, Медведев – на лучший результат в карьере