«Матч ТВ» включил игру Карацева, когда он проигрывал второй сет (90-я минута!). Это из-за особенностей контракта

«Матч ТВ» не владеет правами на показ Australian Open, но вчера неожиданно объявил, что будет транслировать оба полуфинала турнира: Карацев-Джокович и Медведев-Циципас.

Интерес канала очевиден: впервые в истории AO сразу два теннисиста из России дошли до полуфинала. А Аслана Карацева до его побед в Австралии вообще мало кто знал, он не попадал даже в сотню рейтинга. Вот тут и тут понятный рассказ, как Карацев смог всех удивить.

Карацев проиграл (6:3, 6:4, 6:2), и теперь точно на АО не будет российского финала. Но «Матч ТВ» покажет и его, если Медведев пройдет Циципаса.

А еще «Матч ТВ» критикуют за то, что он показывает игры только с 90-й минуты. Вот так, например, канал анонсировал трансляцию матча Карацева и Джоковича.