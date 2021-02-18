«Матч ТВ» включил игру Карацева, когда он проигрывал второй сет (90-я минута!). Это из-за особенностей контракта
«Матч ТВ» не владеет правами на показ Australian Open, но вчера неожиданно объявил, что будет транслировать оба полуфинала турнира: Карацев-Джокович и Медведев-Циципас.
Интерес канала очевиден: впервые в истории AO сразу два теннисиста из России дошли до полуфинала. А Аслана Карацева до его побед в Австралии вообще мало кто знал, он не попадал даже в сотню рейтинга. Вот тут и тут понятный рассказ, как Карацев смог всех удивить.
Карацев проиграл (6:3, 6:4, 6:2), и теперь точно на АО не будет российского финала. Но «Матч ТВ» покажет и его, если Медведев пройдет Циципаса.
А еще «Матч ТВ» критикуют за то, что он показывает игры только с 90-й минуты. Вот так, например, канал анонсировал трансляцию матча Карацева и Джоковича.
Но это не связано с тем, что канал не нашел места для начала игры. Это условие правообладателя – Eurosport разрешил показывать «Матчу» игры только через полтора часа после их начала. Поэтому «Матч ТВ» дал в эфир игру Карацева, когда он уже проигрывал второй сет. При этом сам Eurosport показывал встречу целиком.
Видимо, было еще одно условие – прорекламировать Eurosport в прямом эфире. Комментатор «Матча» говорит такую фразу: «Все матчи турниров «Большого шлема» можно смотреть на каналах Eurosport, начиная с первого раунда и вплоть до финалов. Eurosport – это дом тенниса. Спасибо большое, что у нас есть возможность посмотреть решающие события турнира».
А пока «Матч ТВ» не мог поставить игру в эфир, генеральный продюсер канала Тина Канделаки вела текстовую трансляцию в своем телеграм-канале.
Eurosport периодически дает право показывать теннисные матчи другим каналам. Например, финал US Open между Медведевым и Надалем в 2019-м транслировал «Первый канал». Но он его показывал целиком.
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