Медведев — Джокович
US Open
Новак Джокович
Даниил Медведев
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#Медведев — Джокович #Даниил Медведев #Новак Джокович #US Open

Медведев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема». Это был его третий финал 🏆

7 часов назад

Даниил Медведев разгромил Новака Джоковича в финале US Open-2021. Игра завершилась в трех сетах – 6:4, 6:4, 6:4.

До этого Медведев проиграл два финала. В 2019 году он уступил Надалю в финале US Open, в 2021-м – Джоковичу на Australian Open.

Новак Джокович в матче с Медведевым мог установить рекорд по победам на турнирах серии «Большого шлема». Джокович, Надаль и Федерер имеют по 20 подобных трофеев.

Джокович упустил шанс на взятие календарного «Большого шлема» в этом сезоне. Последним обладателем этого звания остается Род Лэйвер (1969 год).

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Источник:
Гол.ру
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