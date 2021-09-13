Медведев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема». Это был его третий финал 🏆

Даниил Медведев разгромил Новака Джоковича в финале US Open-2021. Игра завершилась в трех сетах – 6:4, 6:4, 6:4.

До этого Медведев проиграл два финала. В 2019 году он уступил Надалю в финале US Open, в 2021-м – Джоковичу на Australian Open.

Новак Джокович в матче с Медведевым мог установить рекорд по победам на турнирах серии «Большого шлема». Джокович, Надаль и Федерер имеют по 20 подобных трофеев.

Джокович упустил шанс на взятие календарного «Большого шлема» в этом сезоне. Последним обладателем этого звания остается Род Лэйвер (1969 год).