Медведев проигрывает Джоковичу по личным встречам. Счет по финалам – 1:1

Даниил Медведев победил Новака Джоковича в финале US Open-2021. Все три сета завершились со счетом 6:4 в пользу Медведева.

Так Медведев в четвертый раз за карьеру обыграл Джоковича, но все еще проигрывает ему по личным встречам – 4:5.

В 2021 году они обменялись победами в финалах. Джокович обыгрывал Медведева в финале Australian Open. Тогда тоже делал это в трех сетах.

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