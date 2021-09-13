Медведев — Джокович
US Open
Новак Джокович
Даниил Медведев
Поделиться:
Комментарии:
0
#Медведев — Джокович #Даниил Медведев #Новак Джокович #US Open

Медведев проигрывает Джоковичу по личным встречам. Счет по финалам – 1:1

5 часов назад

Даниил Медведев победил Новака Джоковича в финале US Open-2021. Все три сета завершились со счетом 6:4 в пользу Медведева.

Так Медведев в четвертый раз за карьеру обыграл Джоковича, но все еще проигрывает ему по личным встречам – 4:5.

В 2021 году они обменялись победами в финалах. Джокович обыгрывал Медведева в финале Australian Open. Тогда тоже делал это в трех сетах.

Джокович проиграл шесть финалов US Open. Он побеждал на турнире три раза

Три русских теннисиста побеждали на турнирах «Большого шлема». Медведев – один из них

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Величие Медведева: отдал за турнир один сет, смазал год Джоковичу и стал четвертым 🇷🇺 чемпионом US Open
Какой эмоциональный Джокович: плачет, разбивает ракетку после ошибок и горячо хвалит Медведева
Сколько Даниил Медведев заработал за победу в финале US Open 💰
На финал Медведева и Джоковича пришел чемпион Паралимпиады – и выпил залпом пиво из кубка
«Матч ТВ» включил игру Медведева и Джоковича со второго сета. Так уже было – это особенность контракта
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Медведев — Джокович
#Даниил Медведев
#Новак Джокович
#US Open