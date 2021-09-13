Медведев — Джокович
US Open
Новак Джокович
Даниил Медведев
Медведев проигрывает Джоковичу по личным встречам. Счет по финалам – 1:1
5 часов назад
Даниил Медведев победил Новака Джоковича в финале US Open-2021. Все три сета завершились со счетом 6:4 в пользу Медведева.
Так Медведев в четвертый раз за карьеру обыграл Джоковича, но все еще проигрывает ему по личным встречам – 4:5.
В 2021 году они обменялись победами в финалах. Джокович обыгрывал Медведева в финале Australian Open. Тогда тоже делал это в трех сетах.
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