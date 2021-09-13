Даниил Медведев
US Open
Новак Джокович
Марат Сафин
Евгений Кафельников
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#Даниил Медведев #Новак Джокович #US Open #Евгений Кафельников #Марат Сафин

Три русских теннисиста побеждали на турнирах «Большого шлема». Медведев – один из них

6 часов назад

Даниил Медведев – победитель турнира US Open-2021. В финале он в трех сетах обыграл Новака Джоковича – 6:4, 6:4, 6:4. Это первая победа Медведева на турнире «Большого шлема».

До него такого достижения добивались только два теннисиста из России:

Даниилу Медведеву 25 лет. Он дважды играл в финалах турниров «Большого шлема». В 2019 году Медведев проиграл Надалю финал US Open. В 2021 году было поражение от Джоковича в финале Australian Open.

Слова Даниила Медведева в одном из послематчевых интервью на «Евроспорте»: «Я в какой-то степени боялся. Думал, если Джокович меня разнесет, это повлияет на мою уверенность».

Медведев победил Джоковича в финале US Open. За весь турнир он проиграл один сет

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Источник:
Телеграм-канал «Матч ТВ»
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