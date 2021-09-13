Медведев обыграл Джоковича в годовщину свадьбы. Он скрывает жену, но говорит: после предложения жизнь сильно улучшилась
Еще перед матчем Даниила Медведева и Новака Джоковича в финале US Open комментаторы на «Евроспорте» и «Матч ТВ» сказали: Медведев играет в день-годовщину свадьбы. Медведев женился 12 сентября 2018 года – финал лег на три года с того момента. И Медведев выиграл в этот день.
После победы Медведев сказал:
«Сегодня ровно три года с нашей свадьбы. По ходу турнира у меня толком не было возможности подумать о подарке. Когда я вышел в финал, то сразу подумал: если проиграю, придется быстро искать подарок.
Потом понял: если проиграю, у меня же не будет времени найти подарок, так что надо побеждать. Я люблю тебя, Даша. Спасибо тебе большое».
Моменты про Медведева и его жену:
• Они познакомились еще в подростковом возрасте. Дарья Медведева тоже занималась теннисом, но из-за травм завершила карьеру.
• В соцсетях он практически не постит ничего, связанное с отношениями. Последняя фотография с женой Дашей у Медведева была в декабре-2020.
• В инстаграме Медведев не отмечает жену на совместных фотографиях. Профиль у Дарьи Медведевой закрыт.
• Почему Медведев не отмечает ее на фото? Отвечает сам Медведев: «Если меня попросят назвать конкретную фамилию или инстаграм, не скажу. Многие обратили внимание, что я на всякий случай не отмечаю ее и не подписываю. Во-первых, нет смысла, потому что она не гонится за подписчиками. Во-вторых, чтобы гадости не писали».
• В ноябре 2020-го мы писали текст о психологии Медведева:
Глубже узнаем Медведева: уехал во Францию, ходит к психологу, держит в тени жену
Там была цитата Медведева о жене: «Были разные девушки, и ни к кому не тянуло. А к ней… Это не любовь с первого взгляда, но что-то зацепило, и вот мы женаты».
• О мотивации, которая дает жена:
«Она вселила в меня большую уверенность. Я всегда подчеркиваю, что мое движение вверх началось в тот момент, когда я сделал ей предложение. Это произошло после Уимблдона-2018. До этого я был на 65-м месте, а через девять месяцев я выиграл несколько крупных турниров и уже был в топ-10. Мы сильно перестроили нашу жизнь, работаем друг на друга. Я зарабатываю, а Даша мне помогает зарабатывать больше».