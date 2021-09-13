Медведев обыграл Джоковича в годовщину свадьбы. Он скрывает жену, но говорит: после предложения жизнь сильно улучшилась

Еще перед матчем Даниила Медведева и Новака Джоковича в финале US Open комментаторы на «Евроспорте» и «Матч ТВ» сказали: Медведев играет в день-годовщину свадьбы. Медведев женился 12 сентября 2018 года – финал лег на три года с того момента. И Медведев выиграл в этот день.

После победы Медведев сказал:

«Сегодня ровно три года с нашей свадьбы. По ходу турнира у меня толком не было возможности подумать о подарке. Когда я вышел в финал, то сразу подумал: если проиграю, придется быстро искать подарок.

Потом понял: если проиграю, у меня же не будет времени найти подарок, так что надо побеждать. Я люблю тебя, Даша. Спасибо тебе большое».

Моменты про Медведева и его жену:

• Они познакомились еще в подростковом возрасте. Дарья Медведева тоже занималась теннисом, но из-за травм завершила карьеру.

• В соцсетях он практически не постит ничего, связанное с отношениями. Последняя фотография с женой Дашей у Медведева была в декабре-2020.