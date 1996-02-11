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Даниил Медведев
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Даниил Медведев
Дата рождения
11 февраля 1996 г.
Достижения
Победитель US Open-2021
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