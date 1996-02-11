Даниил Медведев

Дата рождения
11 февраля 1996 г.
Достижения
Победитель US Open-2021
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Новости
Что происходило после финала Australian Open-2022: Надаль упал без сил в зале, Медведев ответил зрителям
#Медведев – Надаль
Хроника финала Australian Open-2022: пять абзацев о матче Медведев – Надаль, который длился более пяти часов
#Медведев – Надаль
Сколько Даниил Медведев заработал за второе место на Australian Open-2022 💰
#Медведев – Надаль
«С идиотами просьбы не работают». Медведев проиграл финал Надалю и зрителям – ругался и хлопал в ответ на шум
#Медведев – Надаль
«Ты тупой? Смотри на меня!» Медведев накричал на судью, но прошел в финал и извинился
#Даниил Медведев
«Сегодня на ужин буду чертову подачу Даниила. Прямо в глотку». Медведев и Кириос сыграли пока самый яркий матч тенниса в 2022-м
#Ник Кириос
Теннисист Кириос отхлебнул пиво из стакана у зрителя на трибуне и раздал автографы – так он радуется победе 🍺
#Ник Кириос
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
Сколько сборная России заработала за победу на Кубке Дэвиса. Это ее первый успех за 15 лет 🎾
#Кубок Дэвиса
Как провел этот год Медведев – главный русский теннисист сейчас: выиграл первый титул «Большого шлема», но завалил Олимпиаду
#Даниил Медведев
Сколько Медведев заработал за Итоговый турнир ATP-2021 💰
#Даниил Медведев
Глубже узнаем Медведева: уехал во Францию, ходит к психологу, держит в тени жену
#Даниил Медведев
Медведев показал на US Open празднование «мертвая рыба» из FIFA. Он постоянно играет и чуть не ушел в киберспорт
#Даниил Медведев
Медведев обыграл Джоковича в годовщину свадьбы. Он скрывает жену, но говорит: после предложения жизнь сильно улучшилась
#Даниил Медведев
Величие Медведева: отдал за турнир один сет, смазал год Джоковичу и стал четвертым 🇷🇺 чемпионом US Open
#Даниил Медведев
Какой эмоциональный Джокович: плачет, разбивает ракетку после ошибок и горячо хвалит Медведева
#Новак Джокович
Сколько Даниил Медведев заработал за победу в финале US Open 💰
#Медведев — Джокович
На финал Медведева и Джоковича пришел чемпион Паралимпиады – и выпил залпом пиво из кубка
#Медведев — Джокович
«Матч ТВ» включил игру Медведева и Джоковича со второго сета. Так уже было – это особенность контракта
#Медведев — Джокович
Почему Большой шлем называется Большим шлемом? Автор определения – журналист The New York Times, который очень любит бридж
#Медведев — Джокович
Зачем смотреть Итоговый турнир ATP? Почему это важное событие в теннисе? Какие там гонорары?
#Итоговый турнир ATP
Исторический финал US Open: Джокович идет на великое достижение, Медведев – на лучший результат в карьере
#Медведев — Джокович
Не лучший день Медведева: столкнулся с камерой, пнул ее, грозил судье судом и проиграл выход в финал «Мастерса»
#Даниил Медведев
Второй теннисист мира Медведев вылетел с очень нервной Олимпиады. Утомляла жара, провоцировал журналист, а еще расстроил провал в паре
#Олимпиада-2020
Русские теннисисты злятся на провокации иностранных журналистов на Олимпиаде. Хачанов еще держится, но Медведев не выдержал вопроса про «клеймо мошенников»
#Даниил Медведев
Australian Open в 2020-м: грязный воздух, скорбь по Кобе, еще – ранний вылет Серены и очередное чудо Федерера
#Australian Open
«Если я умру, кто ответит за это?» Спортсмены на Олимпиаде страдают из-за жары – Медведев вообще чуть не отключился
#Даниил Медведев
20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
Теннис на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
#Олимпиада-2020
Медведев – второй теннисист мира. Как ему стать первым? Это реально? Как рассчитывается рейтинг ATP?
#Даниил Медведев
Новый Кубок ATP – сплошные нервы. Агрессии и маты в сторону родителей, психи на судей и зрителей
#Кубок ATP