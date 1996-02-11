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Спортсмен
Даниил Медведев
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Даниил Медведев
Дата рождения
11 февраля 1996 г.
Достижения
Победитель US Open-2021
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Новости
Что происходило после финала Australian Open-2022: Надаль упал без сил в зале, Медведев ответил зрителям
#Медведев – Надаль
30 января, 18:59
Хроника финала Australian Open-2022: пять абзацев о матче Медведев – Надаль, который длился более пяти часов
#Медведев – Надаль
30 января, 18:10
Сколько Даниил Медведев заработал за второе место на Australian Open-2022 💰
#Медведев – Надаль
30 января, 17:19
«С идиотами просьбы не работают». Медведев проиграл финал Надалю и зрителям – ругался и хлопал в ответ на шум
#Медведев – Надаль
30 января, 17:12
«Ты тупой? Смотри на меня!» Медведев накричал на судью, но прошел в финал и извинился
#Даниил Медведев
28 января, 15:29
«Сегодня на ужин буду чертову подачу Даниила. Прямо в глотку». Медведев и Кириос сыграли пока самый яркий матч тенниса в 2022-м
#Ник Кириос
20 января, 23:24
Теннисист Кириос отхлебнул пиво из стакана у зрителя на трибуне и раздал автографы – так он радуется победе 🍺
#Ник Кириос
18 января, 20:19
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
28 декабря 2020, 18:11
Сколько сборная России заработала за победу на Кубке Дэвиса. Это ее первый успех за 15 лет 🎾
#Кубок Дэвиса
05 декабря 2021, 23:49
Как провел этот год Медведев – главный русский теннисист сейчас: выиграл первый титул «Большого шлема», но завалил Олимпиаду
#Даниил Медведев
21 ноября 2021, 23:37
Сколько Медведев заработал за Итоговый турнир ATP-2021 💰
#Даниил Медведев
21 ноября 2021, 20:45
Глубже узнаем Медведева: уехал во Францию, ходит к психологу, держит в тени жену
#Даниил Медведев
23 ноября 2020, 14:08
Медведев показал на US Open празднование «мертвая рыба» из FIFA. Он постоянно играет и чуть не ушел в киберспорт
#Даниил Медведев
13 сентября 2021, 04:20
Медведев обыграл Джоковича в годовщину свадьбы. Он скрывает жену, но говорит: после предложения жизнь сильно улучшилась
#Даниил Медведев
13 сентября 2021, 03:09
Величие Медведева: отдал за турнир один сет, смазал год Джоковичу и стал четвертым 🇷🇺 чемпионом US Open
#Даниил Медведев
13 сентября 2021, 02:40
Какой эмоциональный Джокович: плачет, разбивает ракетку после ошибок и горячо хвалит Медведева
#Новак Джокович
13 сентября 2021, 02:17
Сколько Даниил Медведев заработал за победу в финале US Open 💰
#Медведев — Джокович
13 сентября 2021, 01:33
На финал Медведева и Джоковича пришел чемпион Паралимпиады – и выпил залпом пиво из кубка
#Медведев — Джокович
13 сентября 2021, 00:37
«Матч ТВ» включил игру Медведева и Джоковича со второго сета. Так уже было – это особенность контракта
#Медведев — Джокович
13 сентября 2021, 00:30
Почему Большой шлем называется Большим шлемом? Автор определения – журналист The New York Times, который очень любит бридж
#Медведев — Джокович
12 сентября 2021, 20:32
Зачем смотреть Итоговый турнир ATP? Почему это важное событие в теннисе? Какие там гонорары?
#Итоговый турнир ATP
15 ноября 2020, 14:30
Исторический финал US Open: Джокович идет на великое достижение, Медведев – на лучший результат в карьере
#Медведев — Джокович
11 сентября 2021, 11:13
Не лучший день Медведева: столкнулся с камерой, пнул ее, грозил судье судом и проиграл выход в финал «Мастерса»
#Даниил Медведев
21 августа 2021, 23:13
Второй теннисист мира Медведев вылетел с очень нервной Олимпиады. Утомляла жара, провоцировал журналист, а еще расстроил провал в паре
#Олимпиада-2020
29 июля 2021, 15:05
Русские теннисисты злятся на провокации иностранных журналистов на Олимпиаде. Хачанов еще держится, но Медведев не выдержал вопроса про «клеймо мошенников»
#Даниил Медведев
28 июля 2021, 13:03
Australian Open в 2020-м: грязный воздух, скорбь по Кобе, еще – ранний вылет Серены и очередное чудо Федерера
#Australian Open
28 января 2020, 14:08
«Если я умру, кто ответит за это?» Спортсмены на Олимпиаде страдают из-за жары – Медведев вообще чуть не отключился
#Даниил Медведев
28 июля 2021, 09:45
20 главных спортсменов от России на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
19 июля 2021, 23:43
Теннис на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
#Олимпиада-2020
19 июля 2021, 18:24
Медведев – второй теннисист мира. Как ему стать первым? Это реально? Как рассчитывается рейтинг ATP?
#Даниил Медведев
17 марта 2021, 15:09
Новый Кубок ATP – сплошные нервы. Агрессии и маты в сторону родителей, психи на судей и зрителей
#Кубок ATP
10 января 2020, 13:58
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