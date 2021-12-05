Сколько сборная России заработала за победу на Кубке Дэвиса. Это ее первый успех за 15 лет 🎾

Медведев и Рублев выиграли свои матчи в двух сетах. Так Россия победила Хорватию (2:0) на глазах у хорватского футболиста Луки Модрича. Он был одним из нескольких почетных гостей на финале. Приехал и Луиш Фигу. Еще Россия оказалась командой, которая взяла все командные турниры за год. Мужчины побеждали на январском ATP Cup и стали первыми на Кубке Дэвиса.

Общий призовой фонд Кубка Дэвиса – 16 миллионов фунтов . Он снизился почти на 4 миллиона по сравнению с Кубком Дэвиса-2019. В 2020-м турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Победители Кубка Дэвиса в 2021 году получают 1,8 миллиона фунтов. Еще 910 тысяч фунтов забирает себе местная федерация . Именно эти деньги достаются России прямо сейчас.

Состав команды победителей: Шамиль Тарпищев, Даниил Медведев, Аслан Карацев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Евгений Донской. Во время празднования Медведев обливал Рублева шампанским – прямо в момент, когда тот делал селфи. Сам Рублев тоже постарался отпраздновать красиво. Побегал с бутылкой за окружающими.