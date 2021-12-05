Сколько сборная России заработала за победу на Кубке Дэвиса. Это ее первый успех за 15 лет 🎾
Главный теннисный турнир в одиночном разряде уже прошел – в финале Итогового турнира ATP Медведев проиграл Звереву. В мировом рейтинге Даниил Медведев закрепился на втором месте, Андрей Рублев – на пятом. Таких позиций в мужском теннисе не было с 2000 года. Именно Медведев и Рублев в итоге представляли Россию в финале Кубка Дэвиса.
Там Россия встретилась с Хорватией. Формат матча – игра до двух побед. Сначала проводятся две одиночные встречи. Если после них счет окажется равным, то назначается парный матч. Россия считалась фаворитом именно в одиночных матчах. Хорватские парники – лучшие теннисисты мира. Поэтому победа зависела от игр с участием Медведева и Рублева. Итог:
Сборная России выиграла Кубок Дэвиса. Это ее первая победа в турнире с 2006 года
Медведев и Рублев выиграли свои матчи в двух сетах. Так Россия победила Хорватию (2:0) на глазах у хорватского футболиста Луки Модрича. Он был одним из нескольких почетных гостей на финале. Приехал и Луиш Фигу. Еще Россия оказалась командой, которая взяла все командные турниры за год. Мужчины побеждали на январском ATP Cup и стали первыми на Кубке Дэвиса.
Общий призовой фонд Кубка Дэвиса – 16 миллионов фунтов. Он снизился почти на 4 миллиона по сравнению с Кубком Дэвиса-2019. В 2020-м турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Победители Кубка Дэвиса в 2021 году получают 1,8 миллиона фунтов. Еще 910 тысяч фунтов забирает себе местная федерация. Именно эти деньги достаются России прямо сейчас.
Состав команды победителей: Шамиль Тарпищев, Даниил Медведев, Аслан Карацев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Евгений Донской. Во время празднования Медведев обливал Рублева шампанским – прямо в момент, когда тот делал селфи. Сам Рублев тоже постарался отпраздновать красиво. Побегал с бутылкой за окружающими.
До этого Россия еще дважды побеждала на Кубке Дэвиса – в 2002-м и в 2006-м. Все три соревнования объединяет наличие в команде Шамиля Тарпищева. Президент ФТР был капитаном сборной России на всех трех турнирах. В России такое достижение больше никому не удавалось, а всего в истории его добивались пять человек (включая Тарпищева).
Сборная России не доходила до финала Кубка Дэвиса с 2007 года. Медведев сейчас подтверждал статус лидера сборной России, но за весь турнир отметился не только победой. Во время полуфинала с Германией фанаты на трибунах освистывали Медведева. В ответ он показал им несколько жестов, а потом указал на победителя матча против Штруффа. Отметил себя.
Кубок Дэвиса был важным турниром для Андрея Рублева. Он впервые за карьеру закончил год в топ-5 рейтинга, но провалил несколько важных матчей. Зато больше остальных восхищался атмосферой внутри сборной России. Особенно ему нравилась игра в футбол. На Кубке Дэвиса Рублев выиграл три встречи подряд против соперников из Швеции, Германии и Хорватии.