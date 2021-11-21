Как провел этот год Медведев – главный русский теннисист сейчас: выиграл первый титул «Большого шлема», но завалил Олимпиаду

Медведев второй год подряд сыграл в финале Итогового турнира ATP. Из российских теннисистов это удавалось только Николаю Давыденко, который в 2008 году проиграл Новаку Джоковичу, а на следующий год победил Хуана Мартина дель Потро и впервые в карьере взял титул. Медведев мог стать первым российским теннисистом с двумя чемпионствами Итогового турнира ATP.

Медведев рассказал о вдохновении от Давыденко. Потом они вместе порадовались в прямом эфире

Старт года – подъем на две позиции в рейтинге: поражение от Джоковича в финале Australian Open, но обход Надаля после титула в Марселе

Медведев входил в 2021 год на четвертом месте в мировом рейтинге ATP, а завершил на втором. Подъем начался после финала Australian Open, где Медведев проиграл Новаку Джоковичу. Тогда он шел на серии из 20 побед во всех турнирах, выиграл 10 матчей подряд против соперников из топ-10, но не взял первый в карьере турнир «Большого шлема». До этого в 2019 году Медведев выходил в финал US Open, но за пять сетов не справился с Рафаэлем Надалем.