Как провел этот год Медведев – главный русский теннисист сейчас: выиграл первый титул «Большого шлема», но завалил Олимпиаду
Даниил Медведев завершил сезон поражением в финале Итогового турнира ATP в Турине. В финале он проиграл Александру Звереву и не защитил титул, который впервые в карьере выиграл в прошлом году. Медведев не проигрывал Звереву пять матчей подряд, но прервал серию, которая длилась с 2019 года.
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Медведев второй год подряд сыграл в финале Итогового турнира ATP. Из российских теннисистов это удавалось только Николаю Давыденко, который в 2008 году проиграл Новаку Джоковичу, а на следующий год победил Хуана Мартина дель Потро и впервые в карьере взял титул. Медведев мог стать первым российским теннисистом с двумя чемпионствами Итогового турнира ATP.
Медведев рассказал о вдохновении от Давыденко. Потом они вместе порадовались в прямом эфире
Старт года – подъем на две позиции в рейтинге: поражение от Джоковича в финале Australian Open, но обход Надаля после титула в Марселе
Медведев входил в 2021 год на четвертом месте в мировом рейтинге ATP, а завершил на втором. Подъем начался после финала Australian Open, где Медведев проиграл Новаку Джоковичу. Тогда он шел на серии из 20 побед во всех турнирах, выиграл 10 матчей подряд против соперников из топ-10, но не взял первый в карьере турнир «Большого шлема». До этого в 2019 году Медведев выходил в финал US Open, но за пять сетов не справился с Рафаэлем Надалем.
После финала с Джоковичем Медведев обошел Доминика Тима и поднялся на третье место в рейтинге, а в марте стал второй ракеткой мира. Это случилось после победы на турнире в Марселе – так он взял 10-й титул ATP. Медведев подвинул в рейтинге Рафаэля Надаля и стал третьим россиянином, кто поднимался так высоко. Евгений Кафельников и Марат Сафин были первыми номерами.
Тогда Медведев отрастил усы: «Мне хотелось попробовать. Иногда я брился, смотрел, как это выглядит, и думал: «Нет, не в этот раз». Но в Марселе у меня уже были небольшие усы, а тут я решил отрастить побольше. Но как у Стива Джонсона у меня усы не получатся, наверное, лет до 40».
Перенесенный коронавирус, четвертьфинал на «Ролан Гаррос» и «Рот закрой» фанату на трибунах
В апреле Медведев сдал положительный тест на коронавирус и две недели лечился. Перед этим он тренировался с Надалем в Монте-Карло, а потом заболел. Надаль за это время вернул второе место в рейтинге. После возвращения Медведев проиграл Кристиану Гарину на «Мастерсе» в Мадриде и во время матча по-русски сказал болельщику: «Рот закрой».
После того турнира Медведев снова обошел Надаля в рейтинге и вернулся на второе место. Он рассказал, как сглаживает поражения: «Часто, когда я проигрываю матч или заканчиваю турнир, я ем в «Макдоналдсе». Мне нравится «Макдоналдс», потому что в России он очень хороший, в США и Европе гораздо хуже. Не знаю, почему так, я много раз жалел, что так делаю, но это вроде детской мечты. Когда расстроен поражением, не знаю, кто-то покупает мороженое, я – ем в «Макдоналдсе».
Май – первая победа в карьере на «Ролан Гаррос» в основной сетке, где он был посеян под вторым номером. Там Медведев дошел только до четвертьфинала: проиграл Стефаносу Циципасу и наехал на Amazon [который транслировал матчи] за призовые, когда играл с Циципасом при пустых трибунах:
«Это был главный матч дня, но «Ролан Гаррос» предпочел Amazon людям на трибунах. Все просто. Конечно, хорошо, когда есть спонсоры и игроки могут зарабатывать. Но в этом году зрителей на турнире больше, появился Amazon – хотя я не знаю, был ли с ними контракт в прошлом году, – но призовые на 15% ниже, чем год назад. Встает вопрос, где тогда деньги Amazon?»
Перед «Уимблдоном» Медведев выиграл турнир в Мальорке. Матчи в Лондоне – приключения: в третьем круге Медведев прошел Марина Чилича и впервые в карьере победил после двух проигранных на старте сетов, а потом проиграл в 1/8 финала Хуберту Хуркачу в прерванном матче. Из-за дождя их игру остановили при счете 2:1 по сетам в пользу Медведева и перенесли на день. После возобновления Медведев отдал два сета и вылетел.
Слабая Олимпиада-2020. Жара, провокация журналиста и вылет в 1/4 финала
Перед Олимпиадой-2020 Медведев тренировался индивидуально и не проходил предолимпийский сбор из-за задержки визы. В Токио Медведев сильно страдал из-за высокой температуры и предлагал сдвигать матчи на вечер. На жару жаловались топовые теннисисты, а Медведев дважды вызывал врача, когда победил Фабио Фоньини. «У меня есть силы доиграть матч. Если я умру, кто ответит за это?» – ответ судье.
«Если я умру, кто ответит за это?» Спортсмены на Олимпиаде страдают из-за жары – Медведев вообще чуть не отключился
Другой мешающий фактор – журналисты. «Я впервые в жизни не буду отвечать на вопрос. Вам должно быть стыдно», – сказал Медведев, когда его спросили о клейме мошенников для российских спортсменов. Он попросил отстранить задавшего вопрос журналиста и ушел. Полный разбор – здесь.
Итогом дебютной Олимпиады стали слабые результаты. В одиночном разряде он был посеян под вторым номером, но вылетел в 1/4 финала от Пабло Карреньо Бусты. В парах Медведев выступал вместе с Асланом Карацевым и проиграл в первом раунде. Оценка выступлениям: «Больше обидно, чем на любом другом турнире, стыдно».
Главное событие года – победа на US Open: празднование из FIFA и финал в день годовщины свадьбы
В августе Медведев взял турнир в Торонто, а закрыл месяц российским полуфиналом «Мастерс» в Цинциннати против Андрея Рублева. Медведев проиграл, но устроил шоу: столкнулся с камерой, вызвал врача, а потом угрожал подать в суд. И пнул камеру, когда оператор вернул ее на место.
Все это – разгон перед воздушным US Open, где Медведев взял первый титул «Большого шлема» в карьере. Дополнительная сила – победа в финале над Джоковичем. После чемпионств на «Ролан Гаррос», «Уимблдоне» и Australian Open он шел на календарный «Большой шлем», но в финале проиграл Медведеву. Ух, освежите эмоции:
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Так Медведев стал вторым россиянином, который взял US Open. Первым был Марат Сафин в 2000 году. За семь матчей Медведев отдал только один сет и раздал величия. Больше цифр – здесь. После победы Медведев устроил веселье и поздравил с годовщиной свадьбы жену, которая сидела на трибунах:
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Медведев завершил 2021 год поражением от Зверева в финале Итогового турнира ATP и сказал про усталость: «Чувствовал себя не очень. Может, физическая усталость. Может, психологическая. Психологически я не был готов на 100%. Не то чтобы я не хотел, но чего-то определенно не хватало. Честно говоря, у меня нет ответа». Но похвалил себя в твиттере: «Горжусь своим сезоном».