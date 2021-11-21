Зверев отпраздновал титул с собаками: он заказывает для них аккредитации, ест за одним столом и считает «привилегированнее некоторых людей»

Зверев обожает собак. О любви к своим питомцам и о их роли в его жизни Зверев говорил так:

💬 «Мои собаки привилегированнее некоторых людей. Они едят с нами с одного стола. Мы кормим их из наших рук, в противном случае они просто отказываются есть».

💬 «Моя семья, моя команда и мои собаки помогают мне оставаться на земле. Когда я не играю в теннис, моя жизнь вполне нормальна».

💬 На «Уимблдоне-2019» Зверев вылетел в первом круге. Потом в шутку раскритиковал своего тренера Ивана Лендла: «Знаете, мистеру Лендлу нужно сосредоточиться на моих тренировках. Он может полчаса стоять ко мне спиной и рассказывать о своей игре в гольф. Иногда я привожу с собой своих собак. Лендл моментально переключается на игру с ними».

💬 2018-й год, после победы на итоговом турнире АТР Зверев говорил: «О, моя собака присутствовала на многих кортах. Думаю, на всех кортах, кроме Уимблдона, потому что оттуда ее бы просто выкинули. Это был невероятный момент – пережить этот момент вместе со всей командой, с моей собакой, семьей. Это было здорово».

💬 «Замечательно, что он [Левик, черный пудель – дальше покажем его] есть у меня. Когда у меня сложный день, он помогает мне. Теннисистам сложно отвлечься, но мне удается благодаря Левику. Он дает мне положительную энергию».

И Зверев действительно часто празднует победы с собаками и появляется с ними на публике. Тренировка перед турниром в Париже в 2017-м. Эту собаку Зверев назвал Левиком.