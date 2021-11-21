Зверев отпраздновал титул с собаками: он заказывает для них аккредитации, ест за одним столом и считает «привилегированнее некоторых людей»
21 ноября состоялся финал итогового турнира АТР. В этом матче играли российский теннисист Даниил Медведев против немца Александра Зверева. Итог – победа Зверева 6:4, 6:4.
Этот титул Зверев отпраздновал вместе с родителями и псом. Вот видео:
Зверев обожает собак. О любви к своим питомцам и о их роли в его жизни Зверев говорил так:
💬 «Мои собаки привилегированнее некоторых людей. Они едят с нами с одного стола. Мы кормим их из наших рук, в противном случае они просто отказываются есть».
💬 «Моя семья, моя команда и мои собаки помогают мне оставаться на земле. Когда я не играю в теннис, моя жизнь вполне нормальна».
💬 На «Уимблдоне-2019» Зверев вылетел в первом круге. Потом в шутку раскритиковал своего тренера Ивана Лендла: «Знаете, мистеру Лендлу нужно сосредоточиться на моих тренировках. Он может полчаса стоять ко мне спиной и рассказывать о своей игре в гольф. Иногда я привожу с собой своих собак. Лендл моментально переключается на игру с ними».
💬 2018-й год, после победы на итоговом турнире АТР Зверев говорил: «О, моя собака присутствовала на многих кортах. Думаю, на всех кортах, кроме Уимблдона, потому что оттуда ее бы просто выкинули. Это был невероятный момент – пережить этот момент вместе со всей командой, с моей собакой, семьей. Это было здорово».
💬 «Замечательно, что он [Левик, черный пудель – дальше покажем его] есть у меня. Когда у меня сложный день, он помогает мне. Теннисистам сложно отвлечься, но мне удается благодаря Левику. Он дает мне положительную энергию».
И Зверев действительно часто празднует победы с собаками и появляется с ними на публике. Тренировка перед турниром в Париже в 2017-м. Эту собаку Зверев назвал Левиком.
Про Левика говорила мама Зверева: «Левик каждое утро приходит к Саше и целует его без остановки минут 15. Это настоящая любовь».
Левик – первая собака Зверева. Он берет ее с собой на каждые турниры и заранее заказывает аккредитации – чтобы он не только попал на трибуны, но и мог быть рядом на корте.
А вот отец Зверева с Левиком. Подпись: «С днем рождения, тренер, отец и лучший друг Левика» (промотайте карусель, там забавная фотография с классной майкой).
И просто Левик:
Есть еще одна собака – Поп, он появился у Зверева в 2019 году. Это он был в видео из начала текста. И он тоже часто мелькает в соцсетях Зверева:
Левик и Поп на тренировке: