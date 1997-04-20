Александр Зверев

Дата рождения
20 апреля 1997 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2020 г.
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Зверев – сын русских эмигрантов, который в этому году забрал у россиян два сверхважных финала: золото Олимпиады и Итоговый турнир
#Александр Зверев
Зверев отпраздновал титул с собаками: он заказывает для них аккредитации, ест за одним столом и считает «привилегированнее некоторых людей»
#Александр Зверев
Золото Олимпиады в теннисе у России забрал немец с русскими корнями – хотя сам говорил, что в нем нет ничего русского
#Александр Зверев
Зачем смотреть Итоговый турнир ATP? Почему это важное событие в теннисе? Какие там гонорары?
#Итоговый турнир ATP
Новый Кубок ATP – сплошные нервы. Агрессии и маты в сторону родителей, психи на судей и зрителей
#Кубок ATP
Федерер перекрывает рекорды посещаемости тенниса. Уже готовится к февральскому шоу в Африке
#Роджер Федерер
Весь стадион спокойно смотрел теннис – и тут на трибуну прилетела ракетка
#Александр Зверев