Новый Кубок ATP – сплошные нервы. Агрессии и маты в сторону родителей, психи на судей и зрителей

Что за турнир

ATP Cup – первое в истории ATP командное соревнование по теннису, через него теннисисты готовятся к Australian Open – одному из турниров Большого шлема.

В шести группах играют по четыре сборные. В четвертьфинал выходят шесть победителей групп плюс две лучшие вторые команды – всего восемь. Далее – обычный формат плей-офф с четвертьфиналом, полуфиналом и финалом.

Легко объяснить на примере сборной России – в группе ей достались Италия, Норвегия и США. Россия выиграла 3:0 у Италии, так как в трех матчах россиян против итальянцев у наших было три победы (Хачанов обыграл Травалью, Медведев – Фоньини, пара Хачанов/Медведев была сильнее итальянской – Болелли/Лоренци).

Победа над США – 2:1, так как наши проиграли парный матч, но победили в двух одиночных. С норвежцами – три победы и 3:0. В четвертьфинале Россия обыграла 3:0 Аргентину и в полуфинале сыграет с Сербией.