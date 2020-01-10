Новый Кубок ATP – сплошные нервы. Агрессии и маты в сторону родителей, психи на судей и зрителей
Что за турнир
ATP Cup – первое в истории ATP командное соревнование по теннису, через него теннисисты готовятся к Australian Open – одному из турниров Большого шлема.
В шести группах играют по четыре сборные. В четвертьфинал выходят шесть победителей групп плюс две лучшие вторые команды – всего восемь. Далее – обычный формат плей-офф с четвертьфиналом, полуфиналом и финалом.
Легко объяснить на примере сборной России – в группе ей достались Италия, Норвегия и США. Россия выиграла 3:0 у Италии, так как в трех матчах россиян против итальянцев у наших было три победы (Хачанов обыграл Травалью, Медведев – Фоньини, пара Хачанов/Медведев была сильнее итальянской – Болелли/Лоренци).
Победа над США – 2:1, так как наши проиграли парный матч, но победили в двух одиночных. С норвежцами – три победы и 3:0. В четвертьфинале Россия обыграла 3:0 Аргентину и в полуфинале сыграет с Сербией.
В полуфинал Россию вывел Медведев. Это было нервно
Хачанов обыграл Пелью, при победе Медведева над Шварцманом наши бы досрочно вышли в полуфинал. Так и произошло, но через скандал. Теннисисты повздорили, их успокаивал судья, который выписал Медведеву предупреждение за неспортивное поведение.
Позже Медведев пошел снова спорить с судьей и ударил ракеткой по вышке, за что был оштрафован на одно очко. «С вышкой ничего не случилось, никто не пострадал, даже с ракеткой ничего не случилось», – пожал плечами игрок после матча. «Он может быть отличным игроком, но в человеческом плане ему нужно меняться», – заявил Шварцман.
Все это мы уже видели на US Open, который чуть было не стал для Медведева победным.
В полуфинале будет и Джокович, который кричал на фанатов
Сербия выиграла у Канады, решающим был матч Джоковича против Шаповалова. Оба теннисиста в разные моменты игры кричали на фанатов, за что получили по предупреждению от судьи. Под записью в инстаграме официального канала ATP об уважении Шаповалов написал прямо: «Сегодня его не было».
А серб не первый раз срывается на этом турнире. В игре против Кевина Андерсона фанаты прервали розыгрыш на первом тай-брейке, им тоже досталось от Джоковича. «Эти болельщики из Сербии были слишком увлечены. Все случилось в пылу момента. Я не хотел никого обидеть. Это происходило несколько розыгрышей подряд», – заявил Джокович после игры.
В полуфинале не будет Циципаса, но его запомнят еще больше – пострадал отец
Циципаса играл против Кириоса. Максимально тяжелый матч – 6:7, 7:6, 6:7.
Поражение в первом сете вывело Циципаса из себя – сломал ракетку, задел при этом руку отца, который его тренирует. Тот покинул скамейку, зато пришла мама и накричала на теннисиста.
«Это произошло случайно. Я сделал это не специально и сразу же забыл о произошедшем, стал двигаться дальше. Возможно, отец на три дня оставит меня под домашним арестом. Позже я поговорю с ним», – реакция Циципаса после игры.
Отцу Зверева тоже досталось от сына. Словесно
Еще более некрасивый эпизод. Для Александра Зверева турнир вообще не сложился – Германия не вышла в плей-офф, а он проиграл все три матча. Сплошные проблемы с подачей – куча двойных ошибок и проигранных очков, много нервов.
«Да заткнись ты уже, *** ты в рот, ***. Какого *** ты, ***, вообще сейчас говоришь? *** мне это надо слышать, ***? Я не могу эту *** подачу попасть, а ты мне тут какую-то *** говоришь, ***». Все эти слова Зверев вывалил в игре с Циципасом по-русски в адрес отца, который его тренирует.
А еще в Брисбене Зверева укусила физалия – это ядовитое морское животное. Из-за них несколько лет назад даже закрывали пляжи в Таиланде.
Уругваец Куэвас чуть не покинул игру в знак протеста из-за предупреждения от судьи
В противостоянии Грузии и Уругвая в одном из матчей встретились Николоз Басилашвили и Пабло Куэвас. Проигрывая 4:5, 0:40 Куэвасу выписали предупреждение за недостаточное старание. Уругваец решил покинуть корт, но соперник убедил его остаться.
Басилашвили выиграл в трех сетах, а Куэвас после возвращения на корт устроил шоу. Вероятно, потроллив судей: