Александр Зверев
Теннис
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#Александр Зверев #Теннис

Весь стадион спокойно смотрел теннис – и тут на трибуну прилетела ракетка

09 октября 2019, 14:15
Александр Плеханов

Вот момент из матча Александра Зверева и Жереми Шарди. При выполнении одного из ударов ракетка вылетела из рук Зверева и улетела куда-то на трибуну. Самое веселое в этом то, что такой полет оказался счастливым. Ракетку Звереву чуть позже вернули, а он выиграл еще несколько розыгрышей и победил в матче.

Во время матча против Шарди был и еще один интересный момент с участием Зверева. В одном из розыгрышей он попал мячом в лицо оператору.

Александру Звереву 22 года. У него немецкое гражданство, место среди лучших теннисистов мира и партнерство с агентством Роджера Федерера. Из-за желания совместно поработать с Федерером и его людьми теннисист даже судится со своим бывшим менеджером. В будущем у него будет полноценная работа с личным менеджером Роджера, пока – скандалы.

Бывший менеджер Зверева Патрисио Апи считает, что прогрессу теннисиста мешают как раз суды. Он утверждает, что Зверев нарушил контракт с агентством, который действовал до 2023 года. Летом они общались только через юристов, а лично так и не встретились. 

Сейчас Зверев успешно играет на турнире в Шанхае. Каждая победа там приближает его к попаданию на итоговый турнир ATP и скрашивает впечатление от скандалов. Уже в следующем матче Зверев сыграет с российским теннисистом Андреем Рублевым за выход в четвертьфинал.

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Все фото: XinHua/Global Look Press
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