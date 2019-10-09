Весь стадион спокойно смотрел теннис – и тут на трибуну прилетела ракетка

Александру Звереву 22 года. У него немецкое гражданство, место среди лучших теннисистов мира и партнерство с агентством Роджера Федерера. Из-за желания совместно поработать с Федерером и его людьми теннисист даже судится со своим бывшим менеджером. В будущем у него будет полноценная работа с личным менеджером Роджера, пока – скандалы.

Бывший менеджер Зверева Патрисио Апи считает, что прогрессу теннисиста мешают как раз суды. Он утверждает, что Зверев нарушил контракт с агентством, который действовал до 2023 года. Летом они общались только через юристов, а лично так и не встретились.

Сейчас Зверев успешно играет на турнире в Шанхае. Каждая победа там приближает его к попаданию на итоговый турнир ATP и скрашивает впечатление от скандалов. Уже в следующем матче Зверев сыграет с российским теннисистом Андреем Рублевым за выход в четвертьфинал.