Кубок ATP

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🎾 Россия попала в группу с Италией, Австрией и Австралией на Кубке ATP
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Новый Кубок ATP – сплошные нервы. Агрессии и маты в сторону родителей, психи на судей и зрителей
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