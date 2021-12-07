Кубок ATP
ATP
Россия (теннис)
🎾 Россия попала в группу с Италией, Австрией и Австралией на Кубке ATP
9 минут назад
- Россия – действующий чемпион турнира. В 2021 году она обыграла в финале Италию.
- Кубок ATP – молодой турнир, впервые проведенный в 2020-м. Он сменил World Team Cup – командный чемпионат, проводимый ATP в Германии с 1978 по 2012 год.
В составе России выступят Даниил Медведев (второй в мировом рейтинге), Андрей Рублев (5), Аслан Карацев (18), Роман Сафиуллин (167) и Евгений Донской (172).
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