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Россия (теннис)
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#Кубок ATP #ATP #Россия (теннис)

🎾 Россия попала в группу с Италией, Австрией и Австралией на Кубке ATP

9 минут назад

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила составы групп на Кубок ATP. Он пройдет в Австралии с 1 по 9 января.

твиттер ATP

  • Россия – действующий чемпион турнира. В 2021 году она обыграла в финале Италию.
  • Кубок ATP – молодой турнир, впервые проведенный в 2020-м. Он сменил World Team Cup – командный чемпионат, проводимый ATP в Германии с 1978 по 2012 год.

В составе России выступят Даниил Медведев (второй в мировом рейтинге), Андрей Рублев (5), Аслан Карацев (18), Роман Сафиуллин (167) и Евгений Донской (172).

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Источник:
ATP
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