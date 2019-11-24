Федерер перекрывает рекорды посещаемости тенниса. Уже готовится к февральскому шоу в Африке

1973 год. Теннисистка Билли Джин Кинг сыграла с ветераном мужского тенниса Бобби Ригсом. Билли победила, а за матчем наблюдали рекордные 30 тысяч зрителей. Через ту игру Билли пыталась доказать, что женщины и мужчины заслуживают равные призовые. По мотивам встречи есть фильм «Битва полов» (2017), который номинировался на «Золотой глобус».

2010 год. Ким Клийстерс и Серена Уильямс перекрыли достижение из 70-х. Их встреча собрала 35681 зрителя. Клийстерс выиграла, а через год их игру включили в новое издание Книги рекордов Гиннеса. Кинг и Ригс играли в Хьюстоне, Клийстерс и Уильямс – в Брюсселе. Два поединка разделило несколько десятков лет – за это время рекорд так ни разу и не побили.

2019 год. Теперь дело пошло быстрее. Роджер Федерер и Александр Зверев сыграли выставочный матч в Мексике. На игру попали 42517 зрителей, что стало новым рекордным показателем в истории тенниса. Сейчас Федерер и Зверев проводят серию выставочных матчей в разных странах – они давно сотрудничают через агентство Федерера. В Мексике на них пошли хорошо.