Федерер перекрывает рекорды посещаемости тенниса. Уже готовится к февральскому шоу в Африке
1973 год. Теннисистка Билли Джин Кинг сыграла с ветераном мужского тенниса Бобби Ригсом. Билли победила, а за матчем наблюдали рекордные 30 тысяч зрителей. Через ту игру Билли пыталась доказать, что женщины и мужчины заслуживают равные призовые. По мотивам встречи есть фильм «Битва полов» (2017), который номинировался на «Золотой глобус».
2010 год. Ким Клийстерс и Серена Уильямс перекрыли достижение из 70-х. Их встреча собрала 35681 зрителя. Клийстерс выиграла, а через год их игру включили в новое издание Книги рекордов Гиннеса. Кинг и Ригс играли в Хьюстоне, Клийстерс и Уильямс – в Брюсселе. Два поединка разделило несколько десятков лет – за это время рекорд так ни разу и не побили.
2019 год. Теперь дело пошло быстрее. Роджер Федерер и Александр Зверев сыграли выставочный матч в Мексике. На игру попали 42517 зрителей, что стало новым рекордным показателем в истории тенниса. Сейчас Федерер и Зверев проводят серию выставочных матчей в разных странах – они давно сотрудничают через агентство Федерера. В Мексике на них пошли хорошо.
Это не предел – скоро будет новый рекорд
Еще до мексиканского матча Роджер Федерер сказал, что настраивается на февраль. Именно тогда пройдет выставочный матч в Южной Африке, где Федерер сыграет с Надалем. Поединок проведут на арене в Кейптауне, вмещающей 55 тысяч зрителей. Даже при неполной заполняемости это будет заявкой на новый мировой рекорд по количеству зрителей.
Мероприятие состоится 7 февраля, но будет включать не только одиночную встречу Федерера и Надаля. Они оба объединятся в пары и сыграют еще один выставочный поединок. Партнером Федерера станет один из создателей Microsoft Билл Гейтс, а к Надалю присоединится южноафриканский комик Тревор Ноа. Через игру они поддержат образование африканских детей.
Вот мысли Федерера: «Я буду играть на родине моей матери с жестким соперником и другом Рафой Надалем. Мы разделяем не только любовь к теннису, но и к доброму делу. Хотим дать детям лучший старт в образовании и в жизни. Ведущие благотворители приедут, чтобы развлечь миллионы людей на стадионе и на телевидении. Это станет большим моментом в жизни моей семьи».
Еще в сентябре сообщалось, что все билеты на игру проданы. Изначально мероприятие планировали для 48 тысяч зрителей, но проходки в интернете и в кассах раскупили за 10 минут. Теперь могут добавить новые места. На всякий случай организаторы мероприятия сообщили, что оно будет транслироваться (чтобы фанаты не запланировали полный разнос стадиона).