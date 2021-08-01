Золото Олимпиады в теннисе у России забрал немец с русскими корнями – хотя сам говорил, что в нем нет ничего русского

Главный факт про Зверева – его связь с Россией. Вот факты про это:

• Зверев родился в Гамбурге и всю жизнь провел в Германии. Его отец Александр Зверев (теннисист) и мама Ирина Зверева переехали в Германию в 1991-м. Александр родился в 1997 году.

Александр Зверев-старший говорил: «Естественно, поначалу бытовых проблем хватало. Мы оказались не только в новой стране, но и в совершенно другой системе. К тому же совсем не владели немецким, да и по-английски говорили не очень хорошо. Начали заниматься с частным преподавателем и быстро выучили язык. Постепенно притерлись, освоились. Когда прожили в Германии десять лет, стало ясно – возвращаться в Россию нет смысла. И тогда мы просто поменяли гражданство».

• Зверев начал карьеру теннисиста в Германии – пойти по другому пути он не мог. Родители работали в мире тенниса, старший брат Миша тоже играет на профессиональном уровне.

• Александр Зверев высказывался по поводу России и своей принадлежности к ней:

«Я родился и вырос в Германии, и не чувствую, что имею отношение к России. Конечно, мои родители оттуда, но я ощущаю себя стопроцентным немцем. Во мне нет ничего русского. Я ходил в немецкую школу, мои друзья – немцы, я почти не общался с русскими. Мы почти всю свою жизнь провели в Европе. В России мне очень понравилось, но это совсем чужая страна».

Его брат Миша даже как-то комментировал эту цитату: «Может быть, неудачно высказался. Или не так поняли. Все-таки родители русские, мы дома по-русски говорим. Много родственников и друзей из России приезжают к нам в гости. Он, наверное, скорее имел в виду то, что родился в Германии, ходил там в детский сад, школу. В этом плане он, скажем так, претерпел меньше изменений, чем я. Поэтому, наверное, так и сказал».