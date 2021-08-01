Золото Олимпиады в теннисе у России забрал немец с русскими корнями – хотя сам говорил, что в нем нет ничего русского
1 августа в Токио на Олимпийских играх-2020 завершился турнир по теннису среди мужчин в одиночном разряде. В финале выступали немец Александр Зверев и русский теннисист Карен Хачанов. И Зверев победил 6:3, 6:1.
Главный факт про Зверева – его связь с Россией. Вот факты про это:
• Зверев родился в Гамбурге и всю жизнь провел в Германии. Его отец Александр Зверев (теннисист) и мама Ирина Зверева переехали в Германию в 1991-м. Александр родился в 1997 году.
Александр Зверев-старший говорил: «Естественно, поначалу бытовых проблем хватало. Мы оказались не только в новой стране, но и в совершенно другой системе. К тому же совсем не владели немецким, да и по-английски говорили не очень хорошо. Начали заниматься с частным преподавателем и быстро выучили язык. Постепенно притерлись, освоились. Когда прожили в Германии десять лет, стало ясно – возвращаться в Россию нет смысла. И тогда мы просто поменяли гражданство».
• Зверев начал карьеру теннисиста в Германии – пойти по другому пути он не мог. Родители работали в мире тенниса, старший брат Миша тоже играет на профессиональном уровне.
• Александр Зверев высказывался по поводу России и своей принадлежности к ней:
«Я родился и вырос в Германии, и не чувствую, что имею отношение к России. Конечно, мои родители оттуда, но я ощущаю себя стопроцентным немцем. Во мне нет ничего русского. Я ходил в немецкую школу, мои друзья – немцы, я почти не общался с русскими. Мы почти всю свою жизнь провели в Европе. В России мне очень понравилось, но это совсем чужая страна».
Его брат Миша даже как-то комментировал эту цитату: «Может быть, неудачно высказался. Или не так поняли. Все-таки родители русские, мы дома по-русски говорим. Много родственников и друзей из России приезжают к нам в гости. Он, наверное, скорее имел в виду то, что родился в Германии, ходил там в детский сад, школу. В этом плане он, скажем так, претерпел меньше изменений, чем я. Поэтому, наверное, так и сказал».
• В семье Зверевы общаются на русском.
• Как-то Зверева спросили про сравнения с русскими. Он попросил никогда так не называть себя: «Мне не нравится, когда говорят, что я русский. Я родился и достиг высот в другой стороне. Люди должны уважать мой выбор».
• Про Германию он говорил:
«Я очень горд представлять Германию, каждый раз у меня мурашки по коже, это просто мечта. Для меня деньги или слава никогда не были главным. Цель в том, чтобы выходить на центральные корты перед множеством зрителей. Я хотел играть против лучших игроков, и теперь моя мечта сбылась».
• А так Зверев говорил про возможность выступать за Россию: «Я могу представлять Россию, но не в Кубке Дэвиса. Но вообще, я, честно говоря, об этом не думал даже».
Против Хачанова Зверев провел суперклассный матч: он тащил подачи Хачанова и реализовывал почти невозможные моменты. Эта победа Зверева – абсолютно логичная, он стал четвертым олимпийским чемпионом из Германии в теннисе после возвращения тенниса в программу Олимпиады в 1988-м.