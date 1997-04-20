Александр Зверев

Дата рождения
20 апреля 1997 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2020 г.
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Теннис
Зверев победил первую и вторую ракетку мира в финальном раунде Итогового турнира ATP. Это первый случай за 31 год
#Александр Зверев
Теннис
Медведев выиграл у Зверева пять матчей подряд, но проиграл в финале Итогового турнира ATP. Предыдущее поражение было в 2019 году
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев впервые за два года проиграл на Итоговом турнире ATP. До этого была серия из девяти побед
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев проиграл Звереву в финале Итогового турнира ATP. Он выигрывал турнир в 2020 году
#Даниил Медведев
Теннис
Итоговый турнир ATP: прогноз на финал Медведев – Зверев, 21 ноября 2021 года
#Даниил Медведев
Теннис
Итоговый турнир ATP: во сколько начало финала Медведев – Зверев, 21 ноября 2021 года
#Даниил Медведев
Теннис
Итоговый турнир ATP: где смотреть финал Медведев – Зверев, 21 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Даниил Медведев
Теннис
🎾 Медведев обыграл Зверева в матче Итогового турнира ATP и вышел на первое место в группе
#Итоговый турнир ATP
Теннис
Определились все участники Итогового турнира ATP. От России там выступят Медведев и Рублев
#Итоговый турнир ATP
Теннис
🏆 Зверев обыграл Рублева в финале турнира в Цинциннати. В шести предыдущих розыгрышах он вылетал в первом круге
#Александр Зверев
Олимпиада 2020
🥈🇷🇺 Хачанов – серебряный призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде
#Карен Хачанов
Теннис
Прогноз на финал Олимпиады-2020 в мужском теннисе Зверев – Хачанов, 1 августа 2021 года
#Зверев – Хачанов
Олимпиада 2020
Во сколько начало финала Олимпиады-2020 в мужском теннисе Зверев – Хачанов, 1 августа 2021 года
#Зверев – Хачанов
Теннис
🇷🇺🇩🇪 Хачанов сыграет против Зверева в финале теннисного турнира Олимпиады. Джокович вылетел
#Олимпиада-2020
Теннис
Джокович сыграет с Карацевым в полуфинале Australian Open
#Australian Open
Теннис
Медведев обыграл Зверева. Это его 13-я победа подряд
#Даниил Медведев
Теннис
Итоговый турнир ATP пять лет подряд выигрывает новый чемпион
#Даниил Медведев
Теннис
Состав групп и расписание матчей на Итоговом турнире ATP 🎾
#ATP Finals
Теннис
Доминик Тим – победитель US Open. Это первый титул «Большого шлема» в его карьере 🏆
#Александр Зверев
Теннис
Медведева уже называют лучшим теннисистом мира. Да, он опять победил
#Даниил Медведев