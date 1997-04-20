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Теннис
Спортсмен
Александр Зверев
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Александр Зверев
Дата рождения
20 апреля 1997 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2020 г.
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