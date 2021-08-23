Александр Зверев
Андрей Рублев
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#Александр Зверев #Андрей Рублев

🏆 Зверев обыграл Рублева в финале турнира в Цинциннати. В шести предыдущих розыгрышах он вылетал в первом круге

3 часа назад

Александр Зверев и Андрей Рублев

твиттер турнира в Цинциннати

Матч закончился после двух сетов: 6:2, 6:3. 🇩🇪 Александр Зверев и 🇷🇺 Андрей Рублев встретились в пятый раз, во всех матчах побеждал Зверев.

  • Звереву 24 года. Он выиграл 17-й титул в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и пятый – в серии «Мастерс».
  • Он впервые выступил на турнире в Цинциннати в 2015 году. С тех пор участвовал в шести розыгрышах, но все время вылетал в первом раунде.
  • Это второй победный турнир для Зверева подряд. В августе он победил на Олимпиаде в мужском одиночном разряде.
  • В турнирах серии «Большого шлема» его лучшим результатом остается финал US Open в 2020 году.

23-летний Рублев дважды играл в финалах «Мастерса», но еще ни разу не побеждал. На турнирах серии «Большого шлема» он доходил до четвертьфинала. На Олимпиаде в Токио он взял золото в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

  • Зверев в обновленном рейтинге ATP поднялся на четвертое место, обойдя Рафаэля Надаля. Он досрочно завершил сезон из-за травмы.
  • Рублев остался на седьмом месте рейтинга. От Зверева его отделяют Доминик Тим и Рафаэль Надаль.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт ATP
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