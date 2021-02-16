Джокович сыграет с Карацевым в полуфинале Australian Open

Александр Зверев проиграл Новаку Джоковичу в четвертьфинале Australian Open. Игра завершилась четырех сетах 6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6).

В полуфинале соперником Джоковича будет Аслан Карацев. Для российского теннисиста это первый турнир серии «Большого шлема» в карьере.

33-летний Джокович — первая ракетка мира и действующий чемпион Australian Open. Он восемь раз выигрывал турнир в Мельбурне.

В другом полуфинале также сыграет теннисист из России. Им станет победитель пары Даниил Медведев — Андрей Рублев. Четвертьфинальная встреча между ними пройдет 17 февраля.

Турнир завершится 21 февраля.

Карацев повторил достижение Сафина из 2005 года. Тогда он тоже вышел в полуфинал Australian Open