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Новак Джокович
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#Australian Open #Аслан Карацев #Новак Джокович #Теннис #Александр Зверев

Джокович сыграет с Карацевым в полуфинале Australian Open

6 часов назад

твиттер ATP Tour

Александр Зверев проиграл Новаку Джоковичу в четвертьфинале Australian Open. Игра завершилась четырех сетах 6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6).

В полуфинале соперником Джоковича будет Аслан Карацев. Для российского теннисиста это первый турнир серии «Большого шлема» в карьере.

  • 33-летний Джокович — первая ракетка мира и действующий чемпион Australian Open. Он восемь раз выигрывал турнир в Мельбурне.
  • В другом полуфинале также сыграет теннисист из России. Им станет победитель пары Даниил Медведев — Андрей Рублев. Четвертьфинальная встреча между ними пройдет 17 февраля.
  • Турнир завершится 21 февраля.

Карацев повторил достижение Сафина из 2005 года. Тогда он тоже вышел в полуфинал Australian Open

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