Итоговый турнир ATP: прогноз на финал Медведев – Зверев, 21 ноября 2021 года

Даниил Медведев и Александр Зверев сыграют в финале Итогового турнира ATP 2021 года. Матч пройдет в Турине и начнется в 19:00 по московскому времени.

Прогнозы букмекеров:

Победа Медведева – 1,55

Победа Зверева – 2,47

Медведев – победитель Итогового турнира ATP 2020 года. За два турнира он выиграл девять матчей из девяти и отдал соперникам пять сетов.

Медведев играл против Зверева на Итоговом турнире ATP в 2020 и 2021 году. Выиграл в обоих матчах.

В 2021 году Медведев выиграл US Open и дошел до финала Australian Open. Он вторая ракетка мира.