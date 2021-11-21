Даниил Медведев
Итоговый турнир ATP
Александр Зверев
Медведев – Зверев
Итоговый турнир ATP: прогноз на финал Медведев – Зверев, 21 ноября 2021 года
3 часа назад
Даниил Медведев и Александр Зверев сыграют в финале Итогового турнира ATP 2021 года. Матч пройдет в Турине и начнется в 19:00 по московскому времени.
Прогнозы букмекеров:
- Победа Медведева – 1,55
- Победа Зверева – 2,47
Медведев – победитель Итогового турнира ATP 2020 года. За два турнира он выиграл девять матчей из девяти и отдал соперникам пять сетов.
Медведев играл против Зверева на Итоговом турнире ATP в 2020 и 2021 году. Выиграл в обоих матчах.
В 2021 году Медведев выиграл US Open и дошел до финала Australian Open. Он вторая ракетка мира.
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