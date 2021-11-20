Сколько Медведев заработает за Итоговый турнир ATP-2021 💰
Итоговый турнир ATP в 2021 году проходит в Турине. У женщин на нем победила испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса. Для нее это первая победа на Итоговом турнире ATP. Еще Мугуруса – первая теннисистка из Испании с подобным достижением. Мужской турнир прямо сейчас еще продолжается. Там участвует действующий чемпион Даниил Медведев.
В 2020 году Медведев играл в финале против Тима. За тот турнир он заработал 1,564 млн долларов. Подробно мы разбирали деньги Медведева в отдельном материале. Сейчас общий призовой фонд ATP Finals-2021 составляет 7,25 млн долларов. Эти деньги распределены между всеми участниками турнира. Их получает даже тот, кто просто сыграет матч.
Деньги Даниила Медведева можно считать по такой официальной схеме:
💵 Плата за участие – 173 тысячи долларов.
💵 Каждая победа в группе – 173 тысячи долларов.
💵 Победа в полуфинале – 550 тысяч долларов.
💵 Победа в финале – 1,094 млн долларов.
💵 Итоговая сумма для непобежденного победителя – 2,316 млн долларов.
Медведев первым из всех теннисистов вышел в полуфинал ATP Finals. На этой стадии турнира он встретился с дебютантом ATP Finals Каспером Руудом из Норвегии. На момент полуфинального матча заработок Медведева – 692 тысячи долларов. Он выиграл все матчи в группе (173*3=519 тысяч долларов). И добавил к этому полный гонорар за участие.
Напоминаем важность самого выступления на ATP Finals-2021. Этим турниром завершается сезон. Там играют лучшие теннисисты мира, которые попадают на Итоговый через достижения на других соревнованиях. С 2021 года выбрано новое место проведения – арена «Пала Альпитур» в Турине. Там ATP Finals пройдет в ближайшие пять лет.
Для победителя турнира сумма призовых за год выросла на 752 тысячи долларов. Больше заработает полуфиналисты и проигравший финалист. Рост есть только в сравнении с 2020 годом. В 2019-м общий призовой фонд составлял 2,871 млн долларов. Тот турнир проходил до начала пандемии коронавируса. Дальше призовые деньги постоянно уменьшались.
Только два теннисиста из России выигрывали Итоговый турнир ATP. В 2009 году это сделал Николай Давыденко. В 2020-м его достижение повторил Даниил Медведев. Перед турниром в 2021-м у Итогового пять лет подряд появлялся новый чемпион. Из этих пяти теннисистов сейчас только Медведев и Зверев дошли до полуфинала.
В 2020 году турнир проходил в Лондоне. Через смену города Даниил Медведев отвечал и на вопросы о защите титула: «Все спрашивают меня об этом. Я отвечаю, что никакой защиты титула здесь нет. Появится новый чемпион в новом городе. Это Турин. Пока что мне все это очень нравится, потому что я хорошо здесь играю. Надеюсь на большее».
Карьерный принцип Медведева: «Если хочешь высоко стоять, набирать очки и зарабатывать деньги, то нужно ездить». Медведев ездит по турнирам и зарабатывает, но не все измеряет в финансах. В интервью «СЭ» Медведев рассуждал о призовых в теннисе: «Выкладываюсь на 100%, чтобы зарабатывать больше. Но не мне решать, сколько именно».