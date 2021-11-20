Сколько Медведев заработает за Итоговый турнир ATP-2021 💰

Итоговый турнир ATP в 2021 году проходит в Турине. У женщин на нем победила испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса. Для нее это первая победа на Итоговом турнире ATP. Еще Мугуруса – первая теннисистка из Испании с подобным достижением. Мужской турнир прямо сейчас еще продолжается. Там участвует действующий чемпион Даниил Медведев.

В 2020 году Медведев играл в финале против Тима. За тот турнир он заработал 1,564 млн долларов. Подробно мы разбирали деньги Медведева в отдельном материале. Сейчас общий призовой фонд ATP Finals-2021 составляет 7,25 млн долларов. Эти деньги распределены между всеми участниками турнира. Их получает даже тот, кто просто сыграет матч.

Деньги Даниила Медведева можно считать по такой официальной схеме:

💵 Плата за участие – 173 тысячи долларов.

💵 Каждая победа в группе – 173 тысячи долларов.

💵 Победа в полуфинале – 550 тысяч долларов.

💵 Победа в финале – 1,094 млн долларов.

💵 Итоговая сумма для непобежденного победителя – 2,316 млн долларов.