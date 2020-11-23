Итоговый турнир ATP пять лет подряд выигрывает новый чемпион

Пять лет подряд Итоговый турнир ATP выигрывает теннисист, который до этого там никогда не побеждал. Вот все эти победители:

До этого четыре года подряд победителем становился Новак Джокович. В 2020-м он вылетел в полуфинале от Доминика Тима.

Сам Тим выходил в финал дважды подряд. И проиграл оба раза.

Для Даниила Медведева победа на Итоговом турнире ATP – главный трофей в карьере.

Даниил Медведев победил трех лидеров рейтинга на Итоговом турнире ATP. Это первый случай в истории