Даниил Медведев
Итоговый турнир ATP
Теннис
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Александр Зверев
Стефанос Циципас
Медведев – Тим
Грегор Димитров
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#Даниил Медведев #Медведев – Тим #Новак Джокович #Итоговый турнир ATP #Доминик Тим #Теннис #Александр Зверев #Энди Маррей #Стефанос Циципас #Грегор Димитров

Итоговый турнир ATP пять лет подряд выигрывает новый чемпион

23 ноября, 00:29

Даниил Медведев и Доминик Тим.

твиттер ATP Tour

Пять лет подряд Итоговый турнир ATP выигрывает теннисист, который до этого там никогда не побеждал. Вот все эти победители:

До этого четыре года подряд победителем становился Новак Джокович. В 2020-м он вылетел в полуфинале от Доминика Тима.

Сам Тим выходил в финал дважды подряд. И проиграл оба раза.

Для Даниила Медведева победа на Итоговом турнире ATP – главный трофей в карьере.

Даниил Медведев победил трех лидеров рейтинга на Итоговом турнире ATP. Это первый случай в истории

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#Доминик Тим
#Теннис
#Александр Зверев
#Энди Маррей
#Стефанос Циципас
#Грегор Димитров