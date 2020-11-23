Даниил Медведев
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Итоговый турнир ATP пять лет подряд выигрывает новый чемпион
23 ноября, 00:29
Пять лет подряд Итоговый турнир ATP выигрывает теннисист, который до этого там никогда не побеждал. Вот все эти победители:
- 2016. Энди Маррей
- 2017. Грегор Димитров
- 2018. Александр Зверев
- 2019. Стефанос Циципас
- 2020. Даниил Медведев
До этого четыре года подряд победителем становился Новак Джокович. В 2020-м он вылетел в полуфинале от Доминика Тима.
Сам Тим выходил в финал дважды подряд. И проиграл оба раза.
Для Даниила Медведева победа на Итоговом турнире ATP – главный трофей в карьере.
Даниил Медведев победил трех лидеров рейтинга на Итоговом турнире ATP. Это первый случай в истории
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