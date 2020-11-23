Даниил Медведев победил трех лидеров рейтинга на Итоговом турнире ATP. Это первый случай в истории

Даниил Медведев – победитель Итогового турнира ATP. В финале он обыграл Доминика Тима – 4:6, 7:6, 6:4.

На турнире Медведев победил Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима. Все они идут выше него по рейтингу. За матчи с ними Медведев проиграл всего два сета.