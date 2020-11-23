Медведев – Тим
Итоговый турнир ATP
Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Доминик Тим
Даниил Медведев
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Даниил Медведев победил трех лидеров рейтинга на Итоговом турнире ATP. Это первый случай в истории
час назад
Даниил Медведев – победитель Итогового турнира ATP. В финале он обыграл Доминика Тима – 4:6, 7:6, 6:4.
На турнире Медведев победил Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика Тима. Все они идут выше него по рейтингу. За матчи с ними Медведев проиграл всего два сета.
- За турнир Медведев заработал 1 миллион и 564 тысячи долларов.
- Медведев – второй победитель турнира из России. До него им был Николай Давыденко (2009).
- Победа над Надалем стала для Медведева первой в карьере.
- Тиму он до сих пор проигрывает по личным встречам (2:3).
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