Даниил Медведев
Итоговый турнир ATP
Теннис
Доминик Тим
Николай Давыденко
Даниил Медведев – второй победитель Итогового турнира ATP из России
вчера, 23:57
Даниил Медведев победил Доминика Тима в финале Итогового турнира ATP. Счет матча – 4:6, 7:6, 6:4.
🎾 Медведев выиграл на турнире все матчи. Он проиграл всего два сета – в полуфинале и финале.
🎾 Это его вторая победа в карьере в матчах с Тимом. Первая была в 2019-м. Тим все равно лидирует в личных встречах (3:2).
🎾 Николай Давыденко выигрывал Итоговый турнир ATP в 2009 году. До этого матча он оставался последним победителем из России.
🎾 За весь турнир Даниил Медведев заработал 1 миллион и 564 тысячи долларов.
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