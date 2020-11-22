Даниил Медведев – второй победитель Итогового турнира ATP из России

🎾 Медведев выиграл на турнире все матчи. Он проиграл всего два сета – в полуфинале и финале.

🎾 Это его вторая победа в карьере в матчах с Тимом. Первая была в 2019-м. Тим все равно лидирует в личных встречах (3:2).

🎾 Николай Давыденко выигрывал Итоговый турнир ATP в 2009 году. До этого матча он оставался последним победителем из России.

🎾 За весь турнир Даниил Медведев заработал 1 миллион и 564 тысячи долларов.