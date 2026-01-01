Доминик Тим

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Теннис
Действующий чемпион US Open Доминик Тим досрочно завершил сезон из-за травмы и не защитит титул
#Доминик Тим
Теннис
Итоговый турнир ATP пять лет подряд выигрывает новый чемпион
#Даниил Медведев
Теннис
Даниил Медведев победил трех лидеров рейтинга на Итоговом турнире ATP. Это первый случай в истории
#Медведев – Тим
Теннис
Даниил Медведев – второй победитель Итогового турнира ATP из России
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев победил Тима в финале Итогового турнира ATP 🏆
#Медведев – Тим
Теннис
Прогноз на финал Медведев – Тим
#Медведев – Тим
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Сколько Медведев заработал за Итоговый турнир ATP
#Медведев – Тим
Главный момент из финала Итогового. Медведев побежал к сетке – и чуть не получил отскок в голову 🎾
#Медведев – Тим
Онлайн-трансляция финала Медведев – Тим
#Медведев – Тим
Зачем смотреть Итоговый турнир ATP? Почему это важное событие в теннисе? Какие там гонорары?
#Итоговый турнир ATP
Главный скандал «Ролан Гаррос» разрешил Тим. Его выгнали с пресс-конференции из-за Серены, а теперь они могут сыграть в паре
#Доминик Тим
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