Доминик Тим

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Сколько Медведев заработал за Итоговый турнир ATP
#Медведев – Тим
Главный момент из финала Итогового. Медведев побежал к сетке – и чуть не получил отскок в голову 🎾
#Медведев – Тим
Онлайн-трансляция финала Медведев – Тим
#Медведев – Тим
Зачем смотреть Итоговый турнир ATP? Почему это важное событие в теннисе? Какие там гонорары?
#Итоговый турнир ATP
Главный скандал «Ролан Гаррос» разрешил Тим. Его выгнали с пресс-конференции из-за Серены, а теперь они могут сыграть в паре
#Доминик Тим