Доминик Тим

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Теннис
Действующий чемпион US Open Доминик Тим досрочно завершил сезон из-за травмы и не защитит титул
#Доминик Тим
Теннис
Итоговый турнир ATP пять лет подряд выигрывает новый чемпион
#Даниил Медведев
Теннис
Даниил Медведев победил трех лидеров рейтинга на Итоговом турнире ATP. Это первый случай в истории
#Медведев – Тим
Теннис
Даниил Медведев – второй победитель Итогового турнира ATP из России
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев победил Тима в финале Итогового турнира ATP 🏆
#Медведев – Тим
Теннис
Прогноз на финал Медведев – Тим
#Медведев – Тим
Теннис
Где смотреть финал Медведев – Тим
#Медведев – Тим
Теннис
Тим вышел в финал Итогового турнира ATP
#Доминик Тим
Теннис
Состав групп и расписание матчей на Итоговом турнире ATP 🎾
#ATP Finals
Теннис
Доминик Тим – победитель US Open. Это первый титул «Большого шлема» в его карьере 🏆
#Александр Зверев
Теннис
Тим – соперник Медведева в полуфинале US Open. Он дошел до этой стадии впервые в карьере
#Доминик Тим
Теннис
Победа на Australian Open – улучшение исторического рекорда Джоковича
#Новак Джокович