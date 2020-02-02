Новак Джокович
Australian Open
Теннис
Доминик Тим
Победа на Australian Open – улучшение исторического рекорда Джоковича
02 февраля 2020, 15:53
Новак Джокович был действующим победителем Australian Open. Новак Джокович им и остался. В финале австралийского турнира он победил Доминика Тима в матче из пяти сетов. Для Тима это был первый финал в Мельбурне, для Джоковича – уже восьмая победа в турнире. Еще в прошлом году он установил рекорд по этому показателю, а теперь только его улучшил.
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