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#Новак Джокович #Теннис #Australian Open #Доминик Тим

Победа на Australian Open – улучшение исторического рекорда Джоковича

02 февраля 2020, 15:53

Новак Джокович был действующим победителем Australian Open. Новак Джокович им и остался. В финале австралийского турнира он победил Доминика Тима в матче из пяти сетов. Для Тима это был первый финал в Мельбурне, для Джоковича – уже восьмая победа в турнире. Еще в прошлом году он установил рекорд по этому показателю, а теперь только его улучшил.

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