Даниил Медведев
Итоговый турнир ATP
Теннис
Доминик Тим
Николай Давыденко
Поделиться:
Комментарии:
0
#Даниил Медведев #Итоговый турнир ATP #Доминик Тим #Теннис #Николай Давыденко

Даниил Медведев – второй победитель Итогового турнира ATP из России

22 ноября, 23:57

Даниил Медведев победил Доминика Тима в финале Итогового турнира ATP. Счет матча – 4:6, 7:6, 6:4.

🎾 Медведев выиграл на турнире все матчи. Он проиграл всего два сета – в полуфинале и финале.

🎾 Это его вторая победа в карьере в матчах с Тимом. Первая была в 2019-м. Тим все равно лидирует в личных встречах (3:2).

🎾 Николай Давыденко выигрывал Итоговый турнир ATP в 2009 году. До этого матча он оставался последним победителем из России.

🎾 За весь турнир Даниил Медведев заработал 1 миллион и 564 тысячи долларов.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Онлайн-трансляция финала Медведев – Тим
Сколько Медведев заработал за Итоговый турнир ATP
Главный момент из финала Итогового. Медведев побежал к сетке – и чуть не получил отскок в голову 🎾
Медведев рассказал о вдохновении от Давыденко. Потом они вместе порадовались в прямом эфире
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Даниил Медведев
#Итоговый турнир ATP
#Доминик Тим
#Теннис
#Николай Давыденко