Медведев – Тим
Итоговый турнир ATP
Теннис
Доминик Тим
Даниил Медведев
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#Медведев – Тим #Итоговый турнир ATP #Даниил Медведев #Доминик Тим #Теннис

Сколько Медведев заработает за Итоговый турнир ATP

48 минут назад
Александр Плеханов

XinHua/Global Look Press

Даниил Медведев дошел до финала Итогового турнира ATP. До этого матча он проиграл только один сет. Медведев обыграл на турнире уже четырех соперников. Впервые в карьере он победил Рафаэля Надаля.

Медведев имеет серию из девяти побед подряд. За это время он проиграл три сета

Общий призовой фонд турнира – 5,7 миллиона долларов. Из чего складывается гонорар для каждого теннисиста на Итоговом турнире ATP:

💰 Участие – 153 тысячи долларов

💰 Каждая победа на групповом этапе – 153 тысячи

💰 Победа в полуфинале – 402 тысячи

💰 Победа в финале – 550 тысяч

Победы на групповом этапе принесли Медведеву 459 тысяч долларов. Ему гарантированы плата за участие и гонорар за победу в полуфинале. Перед финальным матчем заработок Медведева за Итоговый турнир ATP составляет 1 миллион и 14 тысяч долларов. Прямо сейчас Медведев претендует на максимальный доход от турнира – 1 миллион и 564 тысячи долларов. Эта сумма прописана и на официальном сайте.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Из-за пандемии коронавируса на Итоговом турнире ATP сократились гонорары. В 2019 году общий призовой фонд составлял 9 миллионов долларов. На том турнире победил Стефанос Циципас, который в финале тоже играл с Домиником Тимом. Тогда Циципас получил за весь турнир 2,5 миллиона долларов. Даниил Медведев на том турнире не выиграл ни одного матча: его заработком была плата за участие.

Зато за весь 2019 год Медведев заработал около 7 миллионов долларов. Медведев тогда рассказывал об отношении к деньгам: «Если спортсмен зарабатывает много денег, то все его действия – результат требований болельщиков, прессы и телевидения. Другой вопрос, правда ли это. Футболисты много зарабатывают, потому что многие смотрят футбол. Но не игроку решать, сколько он заработает».

Уже во время паузы из-за пандемии коронавируса в интервью Forbes говорил такое: «Если в футболе агент приходит к руководству футбольного клуба и называет свои условия, то в теннисе мы играем за призовые. Я уверен, что 80% игроков из первой сотни топ-спортсменов продолжили бы играть в теннис с той же отдачей и волей к победе, даже если бы призовые были в 10 раз меньше».

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