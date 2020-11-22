Сколько Медведев заработает за Итоговый турнир ATP
Даниил Медведев дошел до финала Итогового турнира ATP. До этого матча он проиграл только один сет. Медведев обыграл на турнире уже четырех соперников. Впервые в карьере он победил Рафаэля Надаля.
Медведев имеет серию из девяти побед подряд. За это время он проиграл три сета
Общий призовой фонд турнира – 5,7 миллиона долларов. Из чего складывается гонорар для каждого теннисиста на Итоговом турнире ATP:
💰 Участие – 153 тысячи долларов
💰 Каждая победа на групповом этапе – 153 тысячи
💰 Победа в полуфинале – 402 тысячи
💰 Победа в финале – 550 тысяч
Победы на групповом этапе принесли Медведеву 459 тысяч долларов. Ему гарантированы плата за участие и гонорар за победу в полуфинале. Перед финальным матчем заработок Медведева за Итоговый турнир ATP составляет 1 миллион и 14 тысяч долларов. Прямо сейчас Медведев претендует на максимальный доход от турнира – 1 миллион и 564 тысячи долларов. Эта сумма прописана и на официальном сайте.
Из-за пандемии коронавируса на Итоговом турнире ATP сократились гонорары. В 2019 году общий призовой фонд составлял 9 миллионов долларов. На том турнире победил Стефанос Циципас, который в финале тоже играл с Домиником Тимом. Тогда Циципас получил за весь турнир 2,5 миллиона долларов. Даниил Медведев на том турнире не выиграл ни одного матча: его заработком была плата за участие.
Зато за весь 2019 год Медведев заработал около 7 миллионов долларов. Медведев тогда рассказывал об отношении к деньгам: «Если спортсмен зарабатывает много денег, то все его действия – результат требований болельщиков, прессы и телевидения. Другой вопрос, правда ли это. Футболисты много зарабатывают, потому что многие смотрят футбол. Но не игроку решать, сколько он заработает».
Уже во время паузы из-за пандемии коронавируса в интервью Forbes говорил такое: «Если в футболе агент приходит к руководству футбольного клуба и называет свои условия, то в теннисе мы играем за призовые. Я уверен, что 80% игроков из первой сотни топ-спортсменов продолжили бы играть в теннис с той же отдачей и волей к победе, даже если бы призовые были в 10 раз меньше».
Где смотреть финал Медведев – Тим