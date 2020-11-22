Сколько Медведев заработает за Итоговый турнир ATP

Из-за пандемии коронавируса на Итоговом турнире ATP сократились гонорары. В 2019 году общий призовой фонд составлял 9 миллионов долларов. На том турнире победил Стефанос Циципас, который в финале тоже играл с Домиником Тимом. Тогда Циципас получил за весь турнир 2,5 миллиона долларов. Даниил Медведев на том турнире не выиграл ни одного матча: его заработком была плата за участие.

Зато за весь 2019 год Медведев заработал около 7 миллионов долларов. Медведев тогда рассказывал об отношении к деньгам: «Если спортсмен зарабатывает много денег, то все его действия – результат требований болельщиков, прессы и телевидения. Другой вопрос, правда ли это. Футболисты много зарабатывают, потому что многие смотрят футбол. Но не игроку решать, сколько он заработает».

Уже во время паузы из-за пандемии коронавируса в интервью Forbes говорил такое: «Если в футболе агент приходит к руководству футбольного клуба и называет свои условия, то в теннисе мы играем за призовые. Я уверен, что 80% игроков из первой сотни топ-спортсменов продолжили бы играть в теннис с той же отдачей и волей к победе, даже если бы призовые были в 10 раз меньше».

Где смотреть финал Медведев – Тим

Прогноз на финал Медведев – Тим