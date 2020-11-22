Медведев победил Тима в финале Итогового турнира ATP 🏆

Итоговый счет матча Даниила Медведева и Доминика Тима – 4:6, 7:6, 6:4.

В 2020-м Медведев не проиграл на Итоговом турнире ATP ни одного матча. В прошлом сезоне он там ни одного не выиграл.

За одну неделю Медведев обыграл Джоковича, Надаля и Тима.