Медведев – Тим
Итоговый турнир ATP
Теннис
Доминик Тим
Даниил Медведев
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#Медведев – Тим #Даниил Медведев #Итоговый турнир ATP #Доминик Тим #Теннис

Медведев победил Тима в финале Итогового турнира ATP 🏆

вчера, 23:56

твиттер ATP Tour

Итоговый счет матча Даниила Медведева и Доминика Тима – 4:6, 7:6, 6:4.

В 2020-м Медведев не проиграл на Итоговом турнире ATP ни одного матча. В прошлом сезоне он там ни одного не выиграл.

За одну неделю Медведев обыграл Джоковича, Надаля и Тима.

Краткое содержание матча:

  • Медведев проиграл свою подачу в первом сете, хотя выигрывал на ней со счетом 40:0.
  • Второй сет прошел вообще без брейков.
  • На тай-брейке во втором сете Медведев победил 7:2. Выиграл семь розыгрышей при 0:2.
  • Только в третьем сете Медведев впервые за матч взял подачу Тима. Это и оказалось решающим моментом.

Даниил Медведев – второй победитель Итогового турнира ATP из России

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