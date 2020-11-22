Медведев – Тим
Итоговый турнир ATP
Теннис
Доминик Тим
Даниил Медведев
Медведев победил Тима в финале Итогового турнира ATP 🏆
вчера, 23:56
Итоговый счет матча Даниила Медведева и Доминика Тима – 4:6, 7:6, 6:4.
В 2020-м Медведев не проиграл на Итоговом турнире ATP ни одного матча. В прошлом сезоне он там ни одного не выиграл.
Краткое содержание матча:
- Медведев проиграл свою подачу в первом сете, хотя выигрывал на ней со счетом 40:0.
- Второй сет прошел вообще без брейков.
- На тай-брейке во втором сете Медведев победил 7:2. Выиграл семь розыгрышей при 0:2.
- Только в третьем сете Медведев впервые за матч взял подачу Тима. Это и оказалось решающим моментом.
Даниил Медведев – второй победитель Итогового турнира ATP из России
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