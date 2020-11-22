Главный момент из финала Итогового. Медведев побежал к сетке – и чуть не получил отскок в голову 🎾

Даниил Медведев и Доминик Тим играли в финале Итогового турнира ATP. Медведев выиграл (4:6, 7:6, 6:4), но совсем упустил первый сет. А там было очень много эмоций.

Медведев победил Тима в финале Итогового турнира ATP

Именно в конце первого сета случился момент, который разошелся по соцсетям из-за улыбок. В решающем розыгрыше Даниил Медведев доминировал. Он побежал завершать к сетке, но мячик в последний момент отскочил от троса. Так, что Медведев едва от него увернулся. Этим ударом Доминик Тим и взял первый сет.