Главный момент из финала Итогового. Медведев побежал к сетке – и чуть не получил отскок в голову 🎾
Даниил Медведев и Доминик Тим играли в финале Итогового турнира ATP. Медведев выиграл (4:6, 7:6, 6:4), но совсем упустил первый сет. А там было очень много эмоций.
Медведев победил Тима в финале Итогового турнира ATP
Именно в конце первого сета случился момент, который разошелся по соцсетям из-за улыбок. В решающем розыгрыше Даниил Медведев доминировал. Он побежал завершать к сетке, но мячик в последний момент отскочил от троса. Так, что Медведев едва от него увернулся. Этим ударом Доминик Тим и взял первый сет.
Итог момента – никто не обиделся.
Медведев вообще проиграл этот сет, когда странно упустил подачу. Сначала выигрывал со счетом 40:0, а потом проиграл пять геймов подряд. При 40:30 в простой ситуации Медведев просто запустил мяч в сетку. Тогда и разнервничался окончательно. Тим выиграл его подачу с первой же возможности – и дальше развивал преимущество во время всего сета.
Матч Медведева и Тима – это еще и постоянные эмоции. Во время одного из розыгрышей во втором сете Тим даже закричал на весь корт, когда завалил решающий удар. Медведев тоже злился на самого себя в первой половине матча: постоянно играл укороченными, но часто не получалось. В такие моменты Медведев даже кидал ракетку. Или просто разводил руками и что-то обсуждал с самим собой.
Тим еще и чуть не получил травму. Упал во время одного из розыгрышей, но все обошлось.
В решающем сете кричали оба, но Медведев все равно победил.