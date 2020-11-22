Медведев – Тим
Итоговый турнир ATP
Теннис
Доминик Тим
Даниил Медведев
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#Медведев – Тим #Итоговый турнир ATP #Даниил Медведев #Доминик Тим #Теннис

Где смотреть финал Медведев – Тим

4 часа назад

www.imago-images.de/Global Look Press

Даниил Медведев сыграет с Домиником Тимом в финале Итогового турнира ATP. Их матч начнется 22 ноября в 21:00 по московскому времени.

Телеканал Eurosport покажет матч в прямом эфире. На Итоговом турнире ATP определится новый чемпион: Медведев и Тим никогда там не побеждали.

Медведев и Тим встречались друг с другом четыре раза. Единственная победа Медведева была в августе 2019 года. Тогда он обыграл Тима на турнире в Монреале: 6:3, 6:1.

Прогноз на финал Медведев – Тим

Медведев имеет серию из девяти побед подряд. За это время он проиграл три сета

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