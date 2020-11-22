Медведев вышел в финал Итогового турнира ATP. Он впервые в карьере обыграл Надаля

Даниил Медведев победил Рафаэля Надаля в трех сетах: 3:6, 7:6, 6:3. Во втором сете Рафаэль Надаль подавал на матч, но проиграл свою подачу под ноль. Медведев в первый раз за весь турнир проиграл хотя бы один сет.

Медведев имеет серию из девяти побед подряд. За это время он проиграл три сета