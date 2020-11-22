Даниил Медведев
Итоговый турнир ATP
Теннис
Рафаэль Надаль
Медведев вышел в финал Итогового турнира ATP. Он впервые в карьере обыграл Надаля
4 часа назад
Даниил Медведев победил Рафаэля Надаля в трех сетах: 3:6, 7:6, 6:3. Во втором сете Рафаэль Надаль подавал на матч, но проиграл свою подачу под ноль. Медведев в первый раз за весь турнир проиграл хотя бы один сет.
Медведев имеет серию из девяти побед подряд. За это время он проиграл три сета
- Перед этим полуфиналом Надаль вел по личным встречам со счетом 3:0.
- На прошлом Итоговом турнире ATP Медведев не выиграл ни одного матча.
- Соперником Медведева станет Доминик Тим. Тот обыграл Джоковича.
- Даниил Медведев и Доминик Тим никогда не выигрывали Итоговый турнир ATP.
Прогноз на финал Медведев – Тим
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые