Даниил Медведев
Итоговый турнир ATP
Теннис
Рафаэль Надаль
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#Даниил Медведев #Итоговый турнир ATP #Рафаэль Надаль #Теннис

Медведев вышел в финал Итогового турнира ATP. Он впервые в карьере обыграл Надаля

4 часа назад

Xinhua/Global Look Press

Даниил Медведев победил Рафаэля Надаля в трех сетах: 3:6, 7:6, 6:3. Во втором сете Рафаэль Надаль подавал на матч, но проиграл свою подачу под ноль. Медведев в первый раз за весь турнир проиграл хотя бы один сет.

Медведев имеет серию из девяти побед подряд. За это время он проиграл три сета

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