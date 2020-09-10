Доминик Тим
US Open
Теннис
Даниил Медведев
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#Доминик Тим #Даниил Медведев #Теннис #US Open

Тим – соперник Медведева в полуфинале US Open. Он дошел до этой стадии впервые в карьере

10 сентября, 10:08

www.imago-images.de/Global Look Press

В четвертьфинале Доминик Тим победил Алекса де Минаура в трех сетах – 6:1, 6:2, 6:4. За весь турнир Тим проиграл только один сет.

Тим – австриец. В одиночном рейтинге ATP занимает третье место. Выше него только Надаль и Джокович.

До сентября 2020-го Тим пять раз играл в полуфиналах серии турниров «Большого шлема». На US Open он никогда не выходил в полуфинал.

Тим выигрывает у Медведева по личным встречам – 2:1. Медведев победил Тима в их последнем матче на турнире в Монреале. Это было в августе 2019-го.

Так играет Доминик Тим:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
На другом турнире Тим попадал в скандал
Главный скандал «Ролан Гаррос» разрешил Тим. Его выгнали с пресс-конференции из-за Серены, а теперь они могут сыграть в паре
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