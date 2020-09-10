Доминик Тим
US Open
Теннис
Даниил Медведев
Тим – соперник Медведева в полуфинале US Open. Он дошел до этой стадии впервые в карьере
10 сентября, 10:08
В четвертьфинале Доминик Тим победил Алекса де Минаура в трех сетах – 6:1, 6:2, 6:4. За весь турнир Тим проиграл только один сет.
Тим – австриец. В одиночном рейтинге ATP занимает третье место. Выше него только Надаль и Джокович.
До сентября 2020-го Тим пять раз играл в полуфиналах серии турниров «Большого шлема». На US Open он никогда не выходил в полуфинал.
Тим выигрывает у Медведева по личным встречам – 2:1. Медведев победил Тима в их последнем матче на турнире в Монреале. Это было в августе 2019-го.
Так играет Доминик Тим:
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