Состав групп и расписание матчей на Итоговом турнире ATP 🎾

Итоговый турнир ATP (ATP Finals) проходит в Лондоне с 15 по 22 ноября. Всего участвуют восемь теннисистов, которые разделены на две группы. Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев попали в разные.

Роджер Федерер отказался от участия в турнире из-за травмы. Вместо него туда попал аргентинский теннисист Диего Шварцман.

На жеребьевку влиял в том числе и рейтинговый номер (указан перед каждой фамилией). В названии групп есть отсылка к Токио, потому что в 1970 году там прошел первый такой турнир.

Из каждой группы выходят в полуфинал теннисисты, которые заняли первые два места.

Группа Токио-1970

1. Новак Джокович

4. Даниил Медведев

7. Александр Зверев

8. Диего Шварцман

Группа Лондон-2020

2. Рафаэль Надаль

5. Доминик Тим

6. Стефанос Циципас

7. Андрей Рублев