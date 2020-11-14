ATP Finals
Итоговый турнир ATP
ATP
Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Доминик Тим
Даниил Медведев
Андрей Рублев
Александр Зверев
Стефанос Циципас
Диего Шварцман
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#ATP Finals #Даниил Медведев #Новак Джокович #Итоговый турнир ATP #Теннис #Рафаэль Надаль #Доминик Тим #Александр Зверев #Андрей Рублев #Стефанос Циципас #Диего Шварцман #ATP

Состав групп и расписание матчей на Итоговом турнире ATP 🎾

14 ноября, 23:20

Стефанос Циципас выиграл Итоговый турнир ATP в 2019 году.

dpa/Global Look Press

Итоговый турнир ATP (ATP Finals) проходит в Лондоне с 15 по 22 ноября. Всего участвуют восемь теннисистов, которые разделены на две группы. Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев попали в разные.

Роджер Федерер отказался от участия в турнире из-за травмы. Вместо него туда попал аргентинский теннисист Диего Шварцман.

На жеребьевку влиял в том числе и рейтинговый номер (указан перед каждой фамилией). В названии групп есть отсылка к Токио, потому что в 1970 году там прошел первый такой турнир.

Из каждой группы выходят в полуфинал теннисисты, которые заняли первые два места.

Группа Токио-1970

1. Новак Джокович

4. Даниил Медведев

7. Александр Зверев

8. Диего Шварцман

Группа Лондон-2020

2. Рафаэль Надаль

5. Доминик Тим

6. Стефанос Циципас

7. Андрей Рублев

Даниил Медведев

www.imago-images.de/Global Look Press

Пока доступно расписание на первый тур:

  • 15 ноября, 17:00. Тим – Циципас
  • 15 ноября, 23:00. Надаль – Рублев
  • 16 ноября, 17:00. Джокович – Шварцман
  • 16 ноября, 23:00. Медведев – Зверев

Дальше останется провести такие матчи. Их точное время еще не подбито (обновим):

Лондон-2020

  • 17 ноября, 17:00. Надаль – Тим
  • 17 ноября, 17:00. Циципас – Рублев
  • 17 ноября, 17:00. Надаль – Циципас
  • 17 ноября, 17:00. Тим – Рублев

Токио-1970

  • 18 ноября, 17:00. Джокович – Медведев
  • 18 ноября, 17:00. Зверев – Шварцман
  • 18 ноября, 17:00. Джокович – Зверев
  • 18 ноября, 17:00. Медведев – Шварцман
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#Александр Зверев
#Андрей Рублев
#Стефанос Циципас
#Диего Шварцман
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