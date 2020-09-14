Александр Зверев
US Open
Теннис
Доминик Тим
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#Александр Зверев #Теннис #Доминик Тим #US Open

Доминик Тим – победитель US Open. Это первый титул «Большого шлема» в его карьере 🏆

14 сентября, 03:18

Александр Зверев и Доминик Тим.

www.imago-images.de/Global Look Press

Александр Зверев – Доминик Тим – 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7.

✔️ Тиму 27 лет. Это австрийский теннисист, который идет третьим в рейтинге ATP. 

✔️ В полуфинале Зверев впервые отыгрался с 0:2 по сетам. В финале сам упустил такое преимущество.

✔️ Тим в восьмой раз победил Зверева. Лидирует и по личным встречам – 8:2.

✔️ До финала Тим отдал соперникам только один сет. В финале проиграл Звереву два.

✔️ Тим четыре раза выходил в финал турниров «Большого шлема». До этого проиграл три.

✔️ Победитель US Open получает 3 миллиона долларов, финалист – 1,5.

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