Доминик Тим – победитель US Open. Это первый титул «Большого шлема» в его карьере 🏆

Александр Зверев – Доминик Тим – 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7.

✔️ Тиму 27 лет. Это австрийский теннисист, который идет третьим в рейтинге ATP.

✔️ В полуфинале Зверев впервые отыгрался с 0:2 по сетам. В финале сам упустил такое преимущество.

✔️ Тим в восьмой раз победил Зверева. Лидирует и по личным встречам – 8:2.

✔️ До финала Тим отдал соперникам только один сет. В финале проиграл Звереву два.

✔️ Тим четыре раза выходил в финал турниров «Большого шлема». До этого проиграл три.

✔️ Победитель US Open получает 3 миллиона долларов, финалист – 1,5.