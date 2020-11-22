Медведев – Тим
Итоговый турнир ATP
Теннис
Доминик Тим
Даниил Медведев
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#Медведев – Тим #Даниил Медведев #Итоговый турнир ATP #Доминик Тим #Теннис

Прогноз на финал Медведев – Тим

22 ноября, 02:34

Даниил Медведев и Доминик Тим.

AFLO/Global Look Press

Даниил Медведев встретится с Домиником Тимом в финале Итогового турнира ATP. Их матч стартует 22 ноября в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть финал Медведев – Тим

Прогноз букмекеров:

  • Победа Медведева – 1,8
  • Победа Тима – 2,0

До этого турнира Медведев и Тим встречались четыре раза. Тим выигрывал трижды, Медведев лишь раз обыграл его в 2019-м.

Тим имеет небольшое преимущество в свежести. Он раньше отыграл полуфинал с Джоковичем, а за матчем Медведева спокойно наблюдал с трибун.

Сейчас Медведев выглядит небольшим фаворитом, потому что играет стабильнее. Он идет на серии из девяти побед подряд. За эти матчи Медведев проиграл только три сета.

Доминик Тим проигрывал даже на Итоговом турнире ATP. Рублев выиграл его в двух сетах в момент, когда Тим уже обеспечил себе выход в полуфинал. Перед этим Тима тоже обыгрывал Рублев.

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