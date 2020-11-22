Прогноз на финал Медведев – Тим

Даниил Медведев встретится с Домиником Тимом в финале Итогового турнира ATP. Их матч стартует 22 ноября в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть финал Медведев – Тим

Прогноз букмекеров:

Победа Медведева – 1,8

– 1,8 Победа Тима – 2,0

До этого турнира Медведев и Тим встречались четыре раза. Тим выигрывал трижды, Медведев лишь раз обыграл его в 2019-м.

Тим имеет небольшое преимущество в свежести. Он раньше отыграл полуфинал с Джоковичем, а за матчем Медведева спокойно наблюдал с трибун.

Сейчас Медведев выглядит небольшим фаворитом, потому что играет стабильнее. Он идет на серии из девяти побед подряд. За эти матчи Медведев проиграл только три сета.

Доминик Тим проигрывал даже на Итоговом турнире ATP. Рублев выиграл его в двух сетах в момент, когда Тим уже обеспечил себе выход в полуфинал. Перед этим Тима тоже обыгрывал Рублев.