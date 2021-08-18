Доминик Тим
Действующий чемпион US Open Доминик Тим досрочно завершил сезон из-за травмы и не защитит титул
2 часа назад
Доминик Тим не выступит на US Open – последнем в сезоне турнире серии «Большого шлема». Он досрочно завершил сезон из-за травмы запястья.
Тим повредил его в июне во время турнира в Мальорке. Он восстановился и вернулся к тренировкам на прошлой неделе, но снова почувствовал боль.
После консультаций с врачами он решил досрочно окончить сезон. «У меня впереди долгая карьера, и важно не рисковать и не торопить возвращение», – написал он.
- Тим – действующий победитель US Open и шестая ракетка мира. Чтобы сохранить очки в мировом рейтинге, ему требовалось защитить титул. Турнир стартует 30 августа.
- Ранее Тим из-за травмы уже отказался от участие в «Уимблдоне» и Олмипийских играх.
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