Доминик Тим
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#Доминик Тим

Действующий чемпион US Open Доминик Тим досрочно завершил сезон из-за травмы и не защитит титул

2 часа назад

Доминик Тим не выступит на US Open – последнем в сезоне турнире серии «Большого шлема». Он досрочно завершил сезон из-за травмы запястья.

Тим повредил его в июне во время турнира в Мальорке. Он восстановился и вернулся к тренировкам на прошлой неделе, но снова почувствовал боль.

После консультаций с врачами он решил досрочно окончить сезон. «У меня впереди долгая карьера, и важно не рисковать и не торопить возвращение», – написал он.

  • Тим – действующий победитель US Open и шестая ракетка мира. Чтобы сохранить очки в мировом рейтинге, ему требовалось защитить титул. Турнир стартует 30 августа.
  • Ранее Тим из-за травмы уже отказался от участие в «Уимблдоне» и Олмипийских играх.
Источник:
твиттер Доминика Тима
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