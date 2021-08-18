Действующий чемпион US Open Доминик Тим досрочно завершил сезон из-за травмы и не защитит титул

Доминик Тим не выступит на US Open – последнем в сезоне турнире серии «Большого шлема». Он досрочно завершил сезон из-за травмы запястья.

Тим повредил его в июне во время турнира в Мальорке. Он восстановился и вернулся к тренировкам на прошлой неделе, но снова почувствовал боль.

После консультаций с врачами он решил досрочно окончить сезон. «У меня впереди долгая карьера, и важно не рисковать и не торопить возвращение», – написал он.