🎾 Медведев обыграл Зверева в матче Итогового турнира ATP и вышел на первое место в группе

Медведев (2-я ракетка мира) выступает в Красной группе. Его соперники: 🇩🇪 Александр Зверев (3), 🇵🇱Хуберт Хуркач (7) и 🇮🇹 Маттео Берреттини (6). В плей-офф выходят первые два места.

Медведев – действующий чемпион Итогового турнира. На него квалифицировались восемь лучших теннисистов из мирового рейтинга. Россию представляют двое: Медведев и Андрей Рублев (пятая ракетка).