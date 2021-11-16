Итоговый турнир ATP
Даниил Медведев
Александр Зверев
🎾 Медведев обыграл Зверева в матче Итогового турнира ATP и вышел на первое место в группе
вчера, 19:00
Даниил Медведев обыграл Александра Зверева – 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6). Это его вторая победа на турнире, он поднялся на первое место в группе.
Медведев (2-я ракетка мира) выступает в Красной группе. Его соперники: 🇩🇪 Александр Зверев (3), 🇵🇱Хуберт Хуркач (7) и 🇮🇹 Маттео Берреттини (6). В плей-офф выходят первые два места.
Медведев – действующий чемпион Итогового турнира. На него квалифицировались восемь лучших теннисистов из мирового рейтинга. Россию представляют двое: Медведев и Андрей Рублев (пятая ракетка).
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