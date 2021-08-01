🥈🇷🇺 Хачанов – серебряный призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде

В финале мужского одиночного турнира 🇷🇺 Карен Хачанов встретился с 🇩🇪 Александром Зверевым. Матч продлился два сета – 3:6, 1:6.

До финала Хачанов победил 🇯🇵 Есехито Нисиоку, 🇦🇺 Джеймса Дакворта, 🇦🇷 Диего Шварцмана, 🇫🇷 Уго Умбера и 🇪🇦 Пабло Карреньо-Бусту.

Подиум:

1. 🇩🇪 Александр Зверев.

2. 🇷🇺 Карен Хачанов.

3. 🇪🇦 Пабло Карреньо-Буста.

Российский теннисист впервые с 2000 года дошел до финала Олимпиады в мужской одиночке. Тогда золотую медаль выиграл Евгений Кафельников.

Для Хачанова это дебютная Олимпиада и первая олимпийская медаль. В парном мужском разряде он вылетел в первом круге вместе с Андреем Рублевым.

Хачанову 25 лет. Главные достижения в карьере – четвертьфиналы на «Уимблдоне» и «Ролан Гаррос».

Медальный зачет Олимпиады-2020