Русский теннисист попал в финал Олимпиады – и это сенсация. Золото у мужчин было только раз

Карен Хачанов сыграет в финале Олимпиады-2020 в мужском одиночном разряде по теннису. Ему проиграл Пабло Карреньо-Буста (6:3, 6:3). Почему все это так удивительно и важно:

🎾 Лучший теннисист России Даниил Медведев уже вылетел. Его вынес в четвертьфинале как раз Карреньо-Буста. Из одиночных розыгрышей вылетели и другие спортсмены из России.

🎾 Карен Хачанов – 12-й номер Олимпиады. Это с учетом отсутствия Федерера, Надаля и еще некоторых топ-теннисистов. Поэтому нужно понимать: фаворитом он не был.

🎾 Выход в финал Хачанова объясним сеткой. Карреньо-Буста – его единственный топ-соперник. Еще выделяются Шварцман (13-й номер) и Умбер (28-й). Остальные намного ниже.

🎾 Перед Олимпиадой Хачанов сыграл в 1/4 финала «Уимблдона» – там вылетел от Шварцмана. Это уже считалось для него хорошим достижением и лучшим результатом на «Шлемах».

🎾 Признание от соперника сразу после полуфинального матча: «Мне сейчас немного грустно из-за поражения, но правда в том, что Карен Хачанов сыграл сегодня очень хорошо».

Евгений Кафельников уже поздравил Карена Хачанова с выходом в финал. Вот таким твитом: