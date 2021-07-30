Карен Хачанов
Теннис
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#Карен Хачанов #Теннис

Русский теннисист попал в финал Олимпиады – и это сенсация. Золото у мужчин было только раз

3 часа назад
Автор:
Александр Плеханов

dpa/Global Look Press

Карен Хачанов сыграет в финале Олимпиады-2020 в мужском одиночном разряде по теннису. Ему проиграл Пабло Карреньо-Буста (6:3, 6:3). Почему все это так удивительно и важно:

🎾 Лучший теннисист России Даниил Медведев уже вылетел. Его вынес в четвертьфинале как раз Карреньо-Буста. Из одиночных розыгрышей вылетели и другие спортсмены из России.

🎾 Карен Хачанов – 12-й номер Олимпиады. Это с учетом отсутствия Федерера, Надаля и еще некоторых топ-теннисистов. Поэтому нужно понимать: фаворитом он не был.

🎾 Выход в финал Хачанова объясним сеткой. Карреньо-Буста – его единственный топ-соперник. Еще выделяются Шварцман (13-й номер) и Умбер (28-й). Остальные намного ниже.

🎾 Перед Олимпиадой Хачанов сыграл в 1/4 финала «Уимблдона» – там вылетел от Шварцмана. Это уже считалось для него хорошим достижением и лучшим результатом на «Шлемах».

🎾 Признание от соперника сразу после полуфинального матча: «Мне сейчас немного грустно из-за поражения, но правда в том, что Карен Хачанов сыграл сегодня очень хорошо».

Евгений Кафельников уже поздравил Карена Хачанова с выходом в финал. Вот таким твитом:

твиттер Евгения Кафельникова

У мужчин в финал тенниса на Олимпиаде в 2000 году выходил Евгений Кафельников. Тогда он победил Томми Хааса в матче из пяти сетов. Позже Кафельников рассказывал: «Победой на Олимпиаде горжусь чуть больше, чем остальными титулами». Пока Кафельников остается единственным теннисистом из России с золотой одиночной медалью на Олимпиаде.

До Хачанова всего шесть теннисистов из России доходили до финала Олимпиады. Кафельников – один из них. Последними были Еленина Веснина и Екатерина Макарова – они взяли золото Рио-2016 в паре. Елена Дементьева проигрывала один финал, но побеждала в другом. Динара Сафина и Мария Шарапова оставались с серебром.

Мы подробно рассказывали о карьере Хачанова в отдельном тексте. Там называли его новым топ-теннисистом, когда Хачанов выступал на «Ролан Гаррос». Интересное: Хачанов увлекается баскетболом, знаком с Пике и восхищался Маратом Сафиным. В 15 лет Хачанов уехал из России в Хорватию. Потом вообще попадал в барселонскую академию.

XinHua/Global Look Press

Сейчас Хачанову 25 лет. Перед Олимпиадой он рассказывал, что смотрел этот турнир с детства: «Олимпиада – это особенный турнир для меня и моей страны». Еще говорил об отсутствии некоторых топ-теннисистов: не приехали из-за коронавируса или подготовки к US Open. И называл политическим бредом ситуацию с запретом на использование слова «Россия».

Соперником Хачанова по финалу будет Александр Зверев. Он победил в полуфинале Новака Джоковича – главного теннисиста на Олимпиаде-2020. Для Джоковича остается еще выступление в миксте. Там он играет в паре с сербской теннисисткой Ниной Стоянович. В финал смешанного турнира пробилась российская пара Андрея Рублева и Анастасии Павлюченковой.

Перед Олимпиадой основной пиар для Хачанова устроила Елена Веснина. Сначала она придумала ему прозвище «Карен Лебронян», когда Хачанов сыграл в баскетбол на тренировке. Она же публиковала сториз из Токио в инстаграме. И снова показала там Хачанова. Высокий рост явно мешал ему во время нахождения в номере.

инстаграм Елены Весниной

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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vladik12
2 часа назад

Кафельников, наверное, всеми флюидами души будет болеть против Карена в финале, чтобы оставаться единственным.

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