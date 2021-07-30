Олимпиада-2020
Сая Сакакибара
Коннор Филдс
Поделиться:
Комментарии:
0
#Олимпиада-2020 #Коннор Филдс #Сая Сакакибара

Две страшные аварии в гонках BMX на Олимпиаде. Врачи уносили лидеров на носилках

12 минут назад
Автор:
Александр Плеханов

Тяжелое падение в четвертьфинале BMX Racing.

AFLO/Global Look Press

Сая Сакакибара была лидером в полуфинальной гонке BMX Racing на Олимпиаде-2020 в Токио. Полуфинал в этом виде проходит по схеме из трех гонок. Лучшие четыре гонщика выходят в финал. Австралийка Сакакибара выиграла вторую гонку, поэтому была явным претендентом на выход в финал. Ей 21 год – финал стал бы первым в ее карьере.

Третью гонку Сакакибара не закончила. Она столкнулась с американкой Элис Уиллоуби. Обе упали, но Уиллоуби продолжила гонку и финишировала седьмой. Сакакибаре было сложнее: к ней сразу подбежали медики. Спортсменка долго не вставала – в итоге врачи унесли ее на носилках. Так все это выглядело:

www.imago-images.de/Global Look Press

Твиттер-аккаунт сборной Австралии рассказал, что все закончилось хорошо. Главное:

  • У Сакакибары были признаки сотрясения мозга, но оно не подтвердилась.
  • Травмы – ушибы и синяки. Ближайшие 24 часа Сакакибара проведет в больнице.
  • Она уже пообщалась с семьей и журналистами – всех успокоила.

Есть такие впечатления Сакакибары после гонки: «Честно говоря, я действительно не знаю, что случилось. Только знаю, что ехала очень хорошо. Мои старты были хорошими. Я ехала с Элис, которая меня догнала. Мы спускались вместе – это все, что я помню. Разочарована. Чувствую, что подвела всех. Особенно своего брата».

Сакакибара не просто так вспомнила брата. В 2020 году он получил повреждение мозга и несколько недель пролежал в искусственной коме. Кай Сакакибара заново учился ходить: только недавно он впервые снова сел на велосипед. Прилетел в Токио, чтобы поддержать сестру. И уже сказал ей о гордости за ее смелость и выступления.

Чуть раньше Сакакибара поздравляла брата с днем рождения. И писала, что попала в Токио из-за него:

Чуть раньше авария произошла с лидером у мужчин. Чемпион мира Коннор Филдс считался главным фаворитом Олимпиады-2020. Он закончил два полуфинальных заезда на третьем и первом местах. В третьем – похожее столкновение. Врачи тоже уносили Филдса на носилках. Cейчас известно, что Филдс находится в сознании и ожидает дальнейшего обследования.

Так его уносили со стадиона:

Финал BMX Racing уже прошел – там таких тяжелых падений уже не было:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
Другие события Олимпиады-2020
Пловец Рылов установил рекорд Олимпиады. Его главный соперник теперь делает отсылки к допинговому скандалу
Историческое золото России в плавании. Победитель Олимпиады – старший сержант полиции, который был спортсменом года
Почему американцы иногда рисуют свой флаг неправильно – в обратную сторону. Это из-за правила военных
«Чувствовал злость на себя. Понял, что шанс смыл в унитаз». Самый откровенный спортсмен России на этой Олимпиаде – гимнаст Нагорный
Русский призер Олимпиады – парень из городка у границ Польши и Литвы. Раньше бил стекла машин, убегал от полиции, был монтажником окон
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Олимпиада-2020
#Коннор Филдс
#Сая Сакакибара