Две страшные аварии в гонках BMX на Олимпиаде. Врачи уносили лидеров на носилках
Сая Сакакибара была лидером в полуфинальной гонке BMX Racing на Олимпиаде-2020 в Токио. Полуфинал в этом виде проходит по схеме из трех гонок. Лучшие четыре гонщика выходят в финал. Австралийка Сакакибара выиграла вторую гонку, поэтому была явным претендентом на выход в финал. Ей 21 год – финал стал бы первым в ее карьере.
Третью гонку Сакакибара не закончила. Она столкнулась с американкой Элис Уиллоуби. Обе упали, но Уиллоуби продолжила гонку и финишировала седьмой. Сакакибаре было сложнее: к ней сразу подбежали медики. Спортсменка долго не вставала – в итоге врачи унесли ее на носилках. Так все это выглядело:
Твиттер-аккаунт сборной Австралии рассказал, что все закончилось хорошо. Главное:
- У Сакакибары были признаки сотрясения мозга, но оно не подтвердилась.
- Травмы – ушибы и синяки. Ближайшие 24 часа Сакакибара проведет в больнице.
- Она уже пообщалась с семьей и журналистами – всех успокоила.
Есть такие впечатления Сакакибары после гонки: «Честно говоря, я действительно не знаю, что случилось. Только знаю, что ехала очень хорошо. Мои старты были хорошими. Я ехала с Элис, которая меня догнала. Мы спускались вместе – это все, что я помню. Разочарована. Чувствую, что подвела всех. Особенно своего брата».
Сакакибара не просто так вспомнила брата. В 2020 году он получил повреждение мозга и несколько недель пролежал в искусственной коме. Кай Сакакибара заново учился ходить: только недавно он впервые снова сел на велосипед. Прилетел в Токио, чтобы поддержать сестру. И уже сказал ей о гордости за ее смелость и выступления.
Чуть раньше Сакакибара поздравляла брата с днем рождения. И писала, что попала в Токио из-за него:
Чуть раньше авария произошла с лидером у мужчин. Чемпион мира Коннор Филдс считался главным фаворитом Олимпиады-2020. Он закончил два полуфинальных заезда на третьем и первом местах. В третьем – похожее столкновение. Врачи тоже уносили Филдса на носилках. Cейчас известно, что Филдс находится в сознании и ожидает дальнейшего обследования.
Так его уносили со стадиона:
Финал BMX Racing уже прошел – там таких тяжелых падений уже не было: