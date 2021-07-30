Две страшные аварии в гонках BMX на Олимпиаде. Врачи уносили лидеров на носилках

Твиттер-аккаунт сборной Австралии рассказал, что все закончилось хорошо. Главное:

У Сакакибары были признаки сотрясения мозга, но оно не подтвердилась.

Травмы – ушибы и синяки. Ближайшие 24 часа Сакакибара проведет в больнице.

Она уже пообщалась с семьей и журналистами – всех успокоила.

Есть такие впечатления Сакакибары после гонки: «Честно говоря, я действительно не знаю, что случилось. Только знаю, что ехала очень хорошо. Мои старты были хорошими. Я ехала с Элис, которая меня догнала. Мы спускались вместе – это все, что я помню. Разочарована. Чувствую, что подвела всех. Особенно своего брата».

Сакакибара не просто так вспомнила брата. В 2020 году он получил повреждение мозга и несколько недель пролежал в искусственной коме. Кай Сакакибара заново учился ходить: только недавно он впервые снова сел на велосипед. Прилетел в Токио, чтобы поддержать сестру. И уже сказал ей о гордости за ее смелость и выступления.

Чуть раньше Сакакибара поздравляла брата с днем рождения. И писала, что попала в Токио из-за него: