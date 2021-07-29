Плавание
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#Плавание

Почему американцы иногда рисуют свой флаг неправильно – в обратную сторону. Это из-за правила военных

34 минуты назад

zumapress / global look press

Американские пловцы на Олимпиаде выступают в шапочках, на которых флаг США направлен в противоположную сторону. На это люди обращают внимание в соцсетях. Но это не брак, а традиция, которая идет от военных.

На форме армии США флаг развернут для создания визуального впечатления при ходьбе. Как будто флаг развевается по ветру. Это пошло еще от гражданской войны, где конные и пехотные части назначали знаменосца, который нес знамя в бой. Когда знаменосец бросался в атаку, то флаг от резкого движения переворачивался. Сейчас на военной технике так показывается движение звезд.

dpa / global look press

Keystone Press Agency / global look press

dpa / global look press

Традиция закрепилась в военном уставе: флаг смотрит в другую сторону, но только на правом плече.

В плавании у американцев флаг тоже часто расположен с двух сторон на шапочке. И неправильно только на правой стороне. На левой все обычно.

Keystone Press Agency / global look press

В 2012-м на Олимпиаде в Лондоне суперзвезда плавания Майкл Фелпс возмущался, что на его новой шапочке всего один флаг, который в динамике будет смотреться правильно: «Раньше у нас было два флага, но по какой-то причине теперь один. Почему в Лондоне решают, какие должны быть у нас шапочки?»

Еще в США есть традиция вывешивать перевернутый флаг. Это на случай бедствий и чрезвычайных положений. Но жест получил политический контекст, особенно во время беспорядков и протестов в США в 2020-м.

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