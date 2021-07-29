Почему американцы иногда рисуют свой флаг неправильно – в обратную сторону. Это из-за правила военных

Американские пловцы на Олимпиаде выступают в шапочках, на которых флаг США направлен в противоположную сторону. На это люди обращают внимание в соцсетях. Но это не брак, а традиция, которая идет от военных.

На форме армии США флаг развернут для создания визуального впечатления при ходьбе. Как будто флаг развевается по ветру. Это пошло еще от гражданской войны, где конные и пехотные части назначали знаменосца, который нес знамя в бой. Когда знаменосец бросался в атаку, то флаг от резкого движения переворачивался. Сейчас на военной технике так показывается движение звезд.