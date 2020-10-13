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#Непал #Олимпиада #Олимпиада-2016

Непал – единственная страна с пятиугольным флагом. Иногда его неправильно показывают даже непальские чиновники

13 октября, 16:30
Дмитрий Проскурин

Keystone Press Agency / Global Look Press

Непал – государство с границами у Китая и Индии. Туда туристы едут смотреть буддистские храмы и Гималаи (страна живет в основном через туризм). Но Непал все равно очень бедный. Почти половина населения без работы, а большинство женщин и половина мужчин безграмотны. Непал на 159-м месте по ВВП среди всех стран мира.

Известная особенность Непала – его флаг. Единственный в мире не с четырьмя углами, а с пятью.

Его придумал в середине XVIII века король Притхвинараян. Он объединил все непальские княжества и в знак примирения сделал двойной флаг: два треугольных вымпела (тогда у почти всех стран Южной Азии были треугольные флаги) объединены в единую пятиконечную фигуру. Это еще и отсылка к династии Рана: ее две ветви соперничали за власть.

Современный флаг принят в 1962 году. Раньше на непальском флаге солнце и луна изображались в виде человеческих лиц. 

Википедия

Но после очередного переворота монархия вернулась и утвердила флаг, который никто больше не трогал. Хотя власть в стране еще менялась несколько раз.

Википедия

Флаг Непала – это еще способ рассказать о стране.

Луна – это прохлада Гималаев.

picture alliance / Global Look Press

Солнце – жара южных низменностей.

imagebroker.com / Global Look Press

Малиновый цвет – национальный цветок рододендрон.

imagebroker.com / Global Look Press

С флагом Непала часто случаются проблемы. Его иногда помещают в белый прямоугольник, как было, например, на Олимпиаде в Рио. На стадионе висел вымпел с такой версией флага. И многие жители Непала разозлились. 

Но претензии были не только от Непала. Раздражались еще швейцарцы и катарцы, чьи флаги разместили не в правильных пропорциях.

Сам Непал тоже ошибается, хотя конституция четко прописывает правила пропорций и инструкций. В 2018 году в Непал приехал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он посетил храм, рядом с которым располагался флаг Непала с неправильными пропорциями. Министерство федеральных дел потребовало от чиновников, которые отвечали за встречу, в течение трех дней объяснить, почему они «изуродовали национальный символ».

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