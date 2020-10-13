Непал – единственная страна с пятиугольным флагом. Иногда его неправильно показывают даже непальские чиновники

Непал – государство с границами у Китая и Индии. Туда туристы едут смотреть буддистские храмы и Гималаи (страна живет в основном через туризм). Но Непал все равно очень бедный. Почти половина населения без работы, а большинство женщин и половина мужчин безграмотны. Непал на 159-м месте по ВВП среди всех стран мира.

Известная особенность Непала – его флаг. Единственный в мире не с четырьмя углами, а с пятью.

Его придумал в середине XVIII века король Притхвинараян. Он объединил все непальские княжества и в знак примирения сделал двойной флаг: два треугольных вымпела (тогда у почти всех стран Южной Азии были треугольные флаги) объединены в единую пятиконечную фигуру. Это еще и отсылка к династии Рана: ее две ветви соперничали за власть.

Современный флаг принят в 1962 году. Раньше на непальском флаге солнце и луна изображались в виде человеческих лиц.