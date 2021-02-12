Непал

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Индийские альпинисты четыре года считались покорителями Эвереста. Пока не спалились на фотошопе и поддельных документах
#мир
Непал – единственная страна с пятиугольным флагом. Иногда его неправильно показывают даже непальские чиновники
#Непал
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