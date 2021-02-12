Индийские альпинисты четыре года считались покорителями Эвереста. Пока не спалились на фотошопе и поддельных документах

Два индийских альпиниста Сингха Ядава и Сима Рани в 2016 году получили сертификат за покорение Эвереста. Никто в этом не сомневался четыре года. Пока эти альпинисты не получили еще одну награду – Tenzing Norgay Adventure Award. И уже тогда профессионалы засомневались, что фотография Ядавы и Рани достоверная.

Расследовать дело начало даже министерство туризма Непала. Оно выяснило, что Ядава и Рани не взбирались на Эверест. В ответ альпинисты не смогли предоставить никаких доказательств. Не подтвердили восхождение и шерпы – это коренной народ Восточного Непала. Еще выяснилось, что Ядава и Рани предоставляли властям поддельные документы.

Непал – единственная страна с пятиугольным флагом. Иногда его неправильно показывают даже непальские чиновники