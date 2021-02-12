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#мир #Непал #Индия

Индийские альпинисты четыре года считались покорителями Эвереста. Пока не спалились на фотошопе и поддельных документах

4 часа назад

www.imago-images.de / global look press

Два индийских альпиниста Сингха Ядава и Сима Рани в 2016 году получили сертификат за покорение Эвереста. Никто в этом не сомневался четыре года. Пока эти альпинисты не получили еще одну награду – Tenzing Norgay Adventure Award. И уже тогда профессионалы засомневались, что фотография Ядавы и Рани достоверная.

Расследовать дело начало даже министерство туризма Непала. Оно выяснило, что Ядава и Рани не взбирались на Эверест. В ответ альпинисты не смогли предоставить никаких доказательств. Не подтвердили восхождение и шерпы – это коренной народ Восточного Непала. Еще выяснилось, что Ядава и Рани предоставляли властям поддельные документы.

Непал – единственная страна с пятиугольным флагом. Иногда его неправильно показывают даже непальские чиновники

www.imago-images.de / global look press

Итог – шестилетний бан на альпинизм в Непале. Также был аннулирован и сертификат о восхождении. А штраф получили проводник группы (85 долларов) и организаторы экспедиции (430 долларов). Но они не согласны с решением. Говорят, что они никак не могли узнать об обмане, а сертификат о восхождении выдает Непал.

Проводник группы Наба Пхукон говорит, что Ядава и Рани взбирались на Эверест, но остановились на одном из хребтов. У обоих альпинистов было обморожение, не работали кислородные баллоны. Пхукон позвонил шерпам, и они отвезли альпинистов в больницу. Об этом узнала министр иностранных дел Индии. Она публично предложила помощь.

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