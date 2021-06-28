Почему у всех стран флаги прямоугольные, а у Швейцарии – квадратный 🇨🇭

Сразу уточняем, что формально Швейцария – не единственная страна с квадратным флагом. Есть еще Ватикан. Но он не обладает такой же суверенностью.

Между Швейцарией и Ватиканом есть еще одна связь – швейцарские гвардейцы охраняют Папу Римского.

Швейцария – государство из маленьких самостоятельных областей. Наполеон предлагал ей перевернутый флаг Литвы, сейчас страна использует цвет McDonald’s

Долгое время Швейцария была не единой страной, а союзом десятка земель (кантонов). Впервые они заключили договор в XIII веке, где была фраза, что нужно «сопротивляться коварству времени». Независимое государство появилось только в 1848 году, когда все кантоны договорились свободно торговать между собой. Но до сих пор каждый из 26 кантонов имеет свою конституцию и частичную независимость. «Один за всех и все за одного!» – это даже официальный лозунг страны.

Наполеон еще раньше чуть не дал Швейцарии государственность, создав Гельветическую республику. И тогда впервые у швейцарских кантонов появился единый флаг – зелено-красный-желтый, но государство просуществовало пять лет. После наполеоновской эпохи все страны на Венском конгрессе договорились, что теперь Швейцария нейтральна (так государства сдерживали напряжение вокруг альпийских перевалов).