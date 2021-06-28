Почему у всех стран флаги прямоугольные, а у Швейцарии – квадратный 🇨🇭
Сразу уточняем, что формально Швейцария – не единственная страна с квадратным флагом. Есть еще Ватикан. Но он не обладает такой же суверенностью.
Между Швейцарией и Ватиканом есть еще одна связь – швейцарские гвардейцы охраняют Папу Римского.
Швейцария – государство из маленьких самостоятельных областей. Наполеон предлагал ей перевернутый флаг Литвы, сейчас страна использует цвет McDonald’s
Долгое время Швейцария была не единой страной, а союзом десятка земель (кантонов). Впервые они заключили договор в XIII веке, где была фраза, что нужно «сопротивляться коварству времени». Независимое государство появилось только в 1848 году, когда все кантоны договорились свободно торговать между собой. Но до сих пор каждый из 26 кантонов имеет свою конституцию и частичную независимость. «Один за всех и все за одного!» – это даже официальный лозунг страны.
Наполеон еще раньше чуть не дал Швейцарии государственность, создав Гельветическую республику. И тогда впервые у швейцарских кантонов появился единый флаг – зелено-красный-желтый, но государство просуществовало пять лет. После наполеоновской эпохи все страны на Венском конгрессе договорились, что теперь Швейцария нейтральна (так государства сдерживали напряжение вокруг альпийских перевалов).
Новый флаг окончательно утвердился в 1889 году. Белый крест на нем – это отсылка к бою XIII века, когда солдаты Берна придумали, как отличать своих от врага. Они скрестили на своих шлемах две льняные полосы. Потом солдаты других кантонов тоже забрали идею.
Есть версия, что современный швейцарский флаг отсылает к флагу кантона Швиц, который появился в конце XIII века. Но там тонкий белый крест расположен в углу флага.
Непонятно только, почему фон флага красный. У историков популярны две версии: он символизирует кровь Христа или просто отсылает к флагу Берна. Швейцария использует цвет Pantone 485C. Еще это цвет Lego и McDonald’s.
Флаг Швейцарии еще часто путают с датским. Но отличать их легко: у Дании крест тоньше, расположен не симметрично и затрагивает каждую сторону флага. У Швейцарии крест расположен прямо центру. Но даже на официальном уровне флаги путают. Однажды Украина встретила президента Швейцарии датским флагом. Он удивился и посмеялся.
Флаг Дании – старейший в мире. Зачем историки учат, что он упал с неба? И почему такой же крест на флагах всей Скандинавии?
А теперь к главному – так почему же швейцарский флаг квадратный?
Возможно, мы вас разочаруем, но тут немного объяснений. Эта просто традиция сохранилась с средневековья – тогда военные флаги имели квадратную форму. Швейцария долгое время развивалась как объединение раздробленных земель, поэтому традиция отразилась и при независимом государстве – каждый кантон имеет свой квадратный флаг.
Швейцария ради исключений делает свой флаг прямоугольным. В 2004-м году МОК принял решение, что команды на церемониях должны выходить с флагами одинаковых пропорций. Так подчеркивается равенство всех стран в олимпийском движении. Исключение есть только для Непала – его флаг с двумя треугольниками не вписывается в стандартный прямоугольник.
Непал – единственная страна с пятиугольным флагом. Иногда его неправильно показывают даже непальские чиновники
Еще швейцарцы вывешивают прямоугольник для морских торговых судов и яхт (стандарт появился во время войн), но в своих водах Швейцария использует только квадратный флаг.
С швейцарским флагом есть даже спортивное соревнование Fahnenschwingen. Участники подбрасывают флаг под фольклорную музыку, стараясь красиво его завернуть. Судьи оценивают у кого получилось оригинальнее и быстрее. В Швейцарии даже присваивается профессиональный статус размахивателям флага.
И флаг Швейцарии – единственный в мире, который нельзя повесить неправильно.