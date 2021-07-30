Пловец Рылов установил рекорд Олимпиады. Его главный соперник теперь делает отсылки к допинговому скандалу
Евгений Рылов во второй раз победил в плавании на Олимпиаде-2020. Теперь он взял золото на дистанции 200 метров на спине. Рылов выиграл заплыв с результатом 1:53.27 – это олимпийский рекорд. 200 метров считается коронной дистанцией у Рылова. На ней Рылов уже брал бронзу в олимпийском заплыве в Рио-2016. Новым золотом Рылов оказался не совсем доволен.
Сразу после заплыва Рылов пришел в эфир «Матч ТВ». Ни разу не улыбнулся, но поделился впечатлениями от заплыва. Рассказал, что не может даже нормально идти – свело ноги. Рылов считает, что мог выступить намного лучше. Его мнение: провалил последние 50 метров дистанции, хотя до этого шел очень хорошо. Главные цитаты из интервью Рылова:
- «Не доплыл последний полтинник – видно было. Встал. Опять не доплыл».
- «На последних 25 метрах понял, что меня просто парализануло».
- «До сих пор еле стою. Ноги сводит очень сильно».
Пловец Евгений Рылов взял второе золото на Олимпиаде-2020. Он установил олимпийский рекорд
Второе место занял американский пловец Райан Мерфи. Он уже проигрывал Рылову и Колесникову на дистанции 100 метров на спине. Мерфи считался одним из главных фаворитов в борьбе за золото в Токио. Плавательные дистанции на спине – коронная дистанция для американских спортсменов. Сейчас Мерфи сказал, что не считает последний заплыв чистым.
Его слова сразу после завершения заплыва: «В моей голове крутится около 15 разных мыслей. 13 из них доставляют мне неприятности. Я стараюсь не увлекаться ими. Испытываю огромную психологическую нагрузку, когда участвую в гонке, которая, вероятно, не чиста. Люди, которые знают больше о ситуации, приняли такое решение. Меня расстраивает это».
Мерфи не называл фамилии, но сослался на решение МОК по российским спортсменам. Напоминаем: Россия выступает на Олимпиаде-2020 без флага и гимна. Отношение строгое: Евгению Рылову даже не разрешили выйти на первое награждение в маске с котом. МОК тогда объяснил это тем, что это не часть официальной формы России.
Первой слова Мерфи опубликовала Лэйн Хиггинс. Это корреспондент The Wall Street Journal, которая работает там с 2017 года.
The Washington Post опубликовал цитату Рылова с пресс-конференции: «Я всегда был за чистый спорт и чистую конкуренцию. Посвятил всю свою жизнь этому виду спорта. Райан ни в чем меня не обвинял, поэтому я не стану комментировать его слова». Позже уже сам Мерфи сказал, что конкретно Рылова не обвиняет. Просто говорит о проблеме допинга в плавании.
Британский пловец после победы Рылова сказал о «допинг-программе». ОКР ответил заявлением о «старой шарманке»
Таким было первое награждение Рылова на Олимпиаде-2020. Тогда Райан Мерфи улыбался рядом Рыловым и Колесниковым:
Перед Олимпиадой-2016 Мерфи был действующим чемпионом на дистанциях 100 и 200 метров. Другие слова Мерфи после заплыва: «Олимпиада уникальна тем, что тут вы демонстрируете все лучшее. Думаю, именно это и делает ее действительно сложной». Впервые за шесть олимпийских циклов золото на дистанции 200 метров на спине выиграл пловец не из США.
Это не первые подобные слова от американских спортсменов на Олимпиаде-2020. Американская гребчиха Меган Калмо писала в твиттере: «Противное чувство – видеть команду, которая здесь быть не должна, но уходит с серебряной медалью». Так было после первой серебряной медали России в академической гребле. Сейчас у России есть там уже две медали.
А у Рылова есть новое фото с медалью и в маске с котом:
на редкость поганые людишки---удар не держат---а оставшись без своих колёс становятся неадекватны.одно слово-пендосы-симоне-привет.