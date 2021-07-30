Пловец Рылов установил рекорд Олимпиады. Его главный соперник теперь делает отсылки к допинговому скандалу

Второе место занял американский пловец Райан Мерфи. Он уже проигрывал Рылову и Колесникову на дистанции 100 метров на спине. Мерфи считался одним из главных фаворитов в борьбе за золото в Токио. Плавательные дистанции на спине – коронная дистанция для американских спортсменов. Сейчас Мерфи сказал, что не считает последний заплыв чистым.

Его слова сразу после завершения заплыва: «В моей голове крутится около 15 разных мыслей. 13 из них доставляют мне неприятности. Я стараюсь не увлекаться ими. Испытываю огромную психологическую нагрузку, когда участвую в гонке, которая, вероятно, не чиста. Люди, которые знают больше о ситуации, приняли такое решение. Меня расстраивает это».

Мерфи не называл фамилии, но сослался на решение МОК по российским спортсменам. Напоминаем: Россия выступает на Олимпиаде-2020 без флага и гимна. Отношение строгое: Евгению Рылову даже не разрешили выйти на первое награждение в маске с котом. МОК тогда объяснил это тем, что это не часть официальной формы России.

Первой слова Мерфи опубликовала Лэйн Хиггинс. Это корреспондент The Wall Street Journal, которая работает там с 2017 года.